Se billedserie Det var muligheden for at hjælpe andre med at opfylde deres drømme, som trak Kenneth Hansen ind i bankverdenen. Den 1. november tiltrådte han som ny filialchef i Sydbank på Greve Strandvej. Foto: Kim Rasmussen

Ny filialchef vil tættere på lokalområdet

Greve - 30. december 2016 kl. 08:33 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydbank skal være Greve-borgernes lokale bank. Sådan lyder visionen fra Kenneth Hansen, der 1. november tiltrådte som ny filialchef i Sydbank på Greve Strandvej. Hans mål er at gøre banken til en virksomhed, som ved, hvad der sker i lokalområdet, som tager del i foreningslivet, og som kender sine kunder godt.

- Relationer er nøgleordet for 2017. Lige nu er det for eksempel fjerde dag, vi holder "kundedag", hvor vi simpelthen bare ringer ud og siger hej. I bund og grund handler det om at takke vores kunder, og så handler det selvfølgelig om at høre, om de går med nogle planer og overvejelser, som måske kunne være smarte at få os med på, siger han.

En tillidserklæring Kenneth Hansen har sat sig i chefstolen i Sydbank efter en kort tid som selvstændig pensionskonsulent. Før da var han i en årrække hos Danske Bank og inden da i Arbejdernes Landsbank. Han fortæller, at det var muligheden for at hjælpe andre med at opfylde deres drømme, som trak ham ind i bankverdenen.

- Jeg ser det som en tillidserklæring. Det er sgu stort at være med til at opfylde folks drømme og behov, siger filialchefen, der efter tiden som selvstændig havde lyst til at vende tilbage til en hverdag med kolleger og holdspil.

- For mig er det vigtigt, at vi er sammen om noget og driver noget sammen. Jeg indså hurtigt, at det bare at være mig selv ikke passer til en som mig, siger Kenneth Hansen, som blandt andet har indført kampråbet "Vi skal, vi vil, vi kan" blandt medarbejderne.

Til rådighed En af årsagerne til, at filialchefen takkede ja til sit nye job, var også, at han selv bor i Greve og har gjort det i 15 år.

- For mig er det en kæmpe styrke. Netop fordi jeg har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig. Jeg håber også, at jeg kan blive et så kendt ansigt, at folk kan tage fat i mig i alle mulige sammenhænge, siger Kenneth Hansen, som ikke er bange for, at arbejdet kommer for tæt på, når han bor dør om dør med sine kunder.

- På mit visitkort står der også mit mobilnummer, og jeg har også været udsat for, at folk ringer til mig i weekenden. Og ved du hvad? Det må de gerne.