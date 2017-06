Se billedserie Bjælkehytte er en blandt flere nyheder omkring Plejecentret Møllehøjs udendørsarealer, der tirsdag blev officielt indviet. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Nostalgiske minder til ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nostalgiske minder til ældre

Greve - 07. juni 2017 kl. 16:18 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bjælkehytte, gynger og en isbod. Det er nyhederne, som beboere, ansatte og omkringliggende dagsinstitutioner tog officielt i brug torsdag middag.

Derfor var der kø ved den nylavede isbod, hvor beboerne kan hente sig en kold is, når de har lyst til det.

- Vi synes, at det er rigtig dejligt og et godt indspark til at lave hverdagen lidt anderledes for borgerne, der bor på plejecentret, så der sker andre ting, end de er vant til, siger plejecenterchef Gitte Hansen.

Isboden er lavet i samarbejde med en produktionsskole i Ballerup, og her er nostalgien i fokus. Gamle Frisko-isskilte pryder dele af træfacaden, og det virker til, at beboerne får nogle gode minder frem i isboden. I hvert fald var der flere, som bemærkede især priserne på isene for cirka 40 år siden.

- Det er lidt nogle andre priser i dag, sagde en af beboerne, mens andre spiste en Københavnerstang.

Gitte Hansen forklarer, at man kan køre ud i de nye faciliteter i sin kørestol eller med en medarbejder.

- Det er vigtigt for os, at beboerne kan få oplevelse i naturen, siger Gitte Hansen, som forklarer, at plejecentrets idé oprindeligt var at få Produktionsskolen i Greve til at lave isboden, men de har ikke nogen tømrerlinje, forklarer hun.

Frisko har sponsoreret is og isskilte, og beboerne kan selv betjene boden, fordi der er en fryser, som de kan tage is i.

Isboden er ikke det eneste nye på plejecentrets udendørsarealer. Her er der også opført en bjælkehygge og nogle nye gynger til gavn for de ældre beboere på plejecentret og i ældreboligerne, mens også institutionsbørnene i området må komme på besøg.

Det virker til at være en god idém for mandag var flere af de ældre beboere glade for at se børnene, hvoraf de mindste var halvandet år gamle.

- Det er da ikke til at stå for, lød det blandt andet.

Plejecentret Møllehøj vandt i 2015 i en udlicitering, hvor der i handleplanen var en bjælkehytte. Også den havde sin officielle indvielse tirsdag. Her kan man nyde sin frokost eller en kop kaffe inde eller ude, mens der også er plads til, at flere kan nyde naturen og stilheden i en af de nye gynger.