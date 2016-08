Det første netværksmøde løber af stablen den 12. oktober 2016 i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

Netværk for iværksættere vil se dagens lys

Greve - 27. august 2016 kl. 14:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal det være slut med at gå alene rundt og tumle med alle tankerne og spekulationerne om at bygge en succesrig forretning op omkring hobbyen eller en god forretningsidé. Et nyt, lokalt iværksætternetværk for borgere i Greve Kommune og Solrød Kommune skal bidrage til, at endnu flere med en drøm om at blive selvstændig får adgang til et professionelt faciliteret fællesskab med eksperter og andre i samme situation, så de kan undgå såvel strategiske som lavpraktiske problemer og give hinanden et løft til at komme godt i gang med forretningen og lykkes med at få succes.

Som et forsøg er der til netværket afsat fem møder af hver tre timer fordelt over et halvt år. Erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen ser frem til det første netværksmøde, der løber af stablen den 12. oktober 2016 i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

- Vi tilbyder allerede i dag gode rammer og vejledning til vores lokale iværksættere blandt andet via Greve-Solrød Erhvervsservice og Vækstfabrik Greve i ErhvervsCentret samt Væksthus Sjælland. Men med det nye netværkstiltag, der er et læringsforløb, vil vi intensivere indsatsen over for vores nystartede, seriøse og engagerede iværksættere, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Mette S. Nielsen, der til daglig gratis vejleder iværksættere som en del af Greve-Solrød Erhvervsservice fra kontoret i ErhvervsCentret.

Mette S. Nielsen vil være facilitator for alle netværksmøderne for de lokale iværksættere.

- Vi vil prioritere at give iværksætterne et professionelt faciliteret netværk, hvor de lærer hinanden godt at kende og gennem en erfaringsudveksling kan give hinanden gejsten, inspirationen og modet til at udvikle deres forretning. Tanken er at skabe et fortroligt, trygt og hyggeligt rum, hvor de åbent og ærligt kan dele egne erfaringer, fejl og usikkerhed med andre ligestillede og samtidig få inspiration og ny viden med hjem. Nogle af de emner, udfordringer og spørgsmål, som bliver fagligt belyst og diskuteret på netværksmøderne for eksempel i form af sparrings- øvelser er: Hvad er min motivation og drivkraft i forhold til min forretningsidé? Hvad er vigtigt, når jeg skal vælge platform for hjemmeside og webshop? Hvordan får jeg gennemslagskraft med min markedsføring, og hvordan styrer jeg økonomien?

Alle netværksmøder indledes med et eller flere faglige indlæg af en professionel rådgiver, der introducerer iværksætternes værktøjer. Deltagerne vil også i form af sparringsøvelser arbejde 'hands-on' med deres udfordringer. Mette S. Nielsen håber, at iværksætterne vil tage godt imod det nye tilbud og melde sig til via ErhvervsCentrets hjemmeside: https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/43/

Det koster 500 kroner at blive optaget i iværksætternetværket og deltage i alle fem møder. Tanken er, at deltagerne selv kan fortsætte netværket.