Musikalske talenter efterlyses

Så har du ambitioner som rocksanger eller rockmusiker, har du chancen for at prøve dig selv af over for et entusiastisk publikum. Portalens husorkester, bestående af pianisten Stuart Goodstein, guitaristen Lars Fabiansen, bassisten André Sørensen og trommeslageren Esben Bach, backer talenterne op og er altid klar til nye musikalske udfordringer fra talentfulde sangere, guitarister, saxofonister, trommeslagere med mere. Og man er selvfølgelig også meget velkommen til at komme og nyde musikken, selvom man ikke har ambitioner om at gå på scenen.