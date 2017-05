Samarbejde og opfindsomhed er i fokus, når Børne- og Ungdomsorganisationerne i Greve Kommune mødes til årets Fortdyst på området ved Mosede Fort. Her vil de mange FDFere og spejdere mødes i en venskabelig dyst. Samarbejde om praktiske opgaver er af stor betydning for disse organisationer. På billedet ses FDFere DDS-spejdere og KFUM-spejdere fra Greve Kommune fra sidste års Fortdyst.

Artiklen: Mosede Fort er centrum for dysten for FDFere og spejdere i Greve

FDFere og spejdere fra Greve kommune mødes onsdag den 17. maj for fjerde gang til et aftenarrangement ved Mosede Fort ved Karlslunde Strand. Der forventes 300 - 400 børn og unge fra henholdsvis FDF-kredsene i Mosede, Hundige og Karlslunde, KFUM-spejderne fra Greve og Karlslunde og DDS spejderne fra Greve. Her vil de mange børn og unge dyste i et par timer i det som Børne- og Ungdomsorganisationerne kalder "Årets Fortdyst 2017".

Der kan dog røbes, at der blandt aktiviteterne vil være bålaktivitet, minefelt-spil, forhindringsbane, boldspil i vand, blæksprutteleg og meget mere. For de ældste deltagere sluttes der med bålaktivitet på stranden.

I løbet af aftenen vil de mange deltagere dyste i de forskellige konkurrencer for til at finde Fortdystevinderne- 2017, der får overrakt en vandrepokal.

Børne- og ungdomsorganisationerne opfordrer forældrene til at kigge forbi Mosede Fort i løbet af aftenen for at følge med i de mange sjove og festlige dyste, hvor FDFere og spejdere viser samarbejdsevner og opfindsomhed i deres deltagelse i Fort-dysten 2017. Der er også mulighed for at aflægge besøg i den rullende butik fra postordrebutikken "55-grader Nord", der sælger lejrudstyr og uniformsskjorter til FDFere og KFUM-spejdere i tidsrummet 17-21.