Mosede Dart Klub holder åbent hus søndag den 26. februar klokken 13-17. Arkivfoto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: Mosede Dart åbner dørene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mosede Dart åbner dørene

Greve - 16. februar 2017 kl. 11:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mosede Dart Klub (MDK) blev oprettet i 1973, dengang dartsporten kun var for de få. I de senere år har sporten dog udviklet sig til en seriøs sport, hvor de bedste spillere træner mindst lige så hårdt og seriøst som andre top-idrætsfolk.

Søndag den 26. februar vil klubben invitere alle interesserede til at kigge ind og se, hvad klubben har at byde på. Seks dartskiver står klar til at blive brugt, og man vil stille pile til rådighed, så de besøgende kan teste deres evner.

En af fordelene ved spillet er, at alle uanset alder og højde kan spille dart. Dart kan spilles alle steder. Har du blot dartskiven og dartpilene, så er du i gang. Spillet kan hænges op de fleste steder; på en væg, en dør, et træ og så videre.

Dart kan spilles af alle, som blot er i stand til at kaste tre pile, som vejer cirka 22 til 25 gram, de 2,37 meter hen til dartskiven, som skal placeres med centrum 173 cm over gulvet. Jo bedre man er, des mere præcist kan man kaste, og når man laver tre "perfekte" kast, så rammer man de berømte "One hundred and eighty", som giver en fantastisk følelse og altid fremkalder stor respekt hos både med- og modspillere.

MDK er forberedt på at have en junior-afdeling (under 18), da det også inden for dartsporten er en fordel at starte så tidligt som muligt. Klubbens erfarne spillere ser frem til at dele deres viden og erfaringer ud til nye, unge medlemmer.

Som en særlig fordel, har klubben også mulighed for at tilbyde handicappede at spille dart i klubben.

Forholdene for kørestolsbrugere er ideelle, idet man kan køre helt frem til døren, og der er ingen trapper, der skal forceres. Sidste år blev det første dartstævne for kørestolsbrugere "Rehabiliér Open" afviklet for første gang nogensinde i Vejle. 20 spillere deltog i dette stævne, hvoraf nogle dog ikke var rigtige kørestolsbrugere. Hovedreglen er, at alle skal sidde ned, når pilene kastes, og derved kan alle spille sammen.

MDK er medlem af Dansk Dart Union og kan således deltage i turnereringer og stævner på alle niveauer. Foruden hovedturneringen, hvor man kan spille sig helt frem til divisions-niveau, er der også turneringer for specielle aldersgrupper, så for eksempel "old boys" har deres egen turnering. Dansk Dart Union afholder desuden hvert år "Denmark Open", hvor de bedste spillere fra ind- og udland deltager.

Når der ikke spilles kampe i diverse turneringer, mødes klubbens medlemmer til hygge-dart, hvor der både trænes seriøst og hygges. Ofte spilles andre spil, end den traditionelle "501", og der tages også et vist hensyn til nye medlemmer, således at alle har det sjovt, uanset deres dygtighed.

Man mødes hver onsdag aften klokken 19.00 til cirka 22.30.

Klubben håber på at se mange dartinteresserede kigge forbi i klubbens lokaler. Man finder klubben lige til højre for sportshallen på Damagerskolen, når man er kommet ned ad kørerampen.

Mosede Dart Klub åbner dørene søndag den 26. februar klokken 13.00 til 17.00, og alle er velkomne.