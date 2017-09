Carsten Mindegaard har valgt at donere et større millionbeløb til Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet, der er en internationalt anerkendt og højt specialiseret afdeling, som behandler alle typer blodsygdomme, heriblandt lymfeknudekræft. Det gør han, efter at han selv har været ramt af kræft. Han er nu rask. Pressefoto Foto: Kira Ursem

Send til din ven. X Artiklen: Mindegaard donerer millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mindegaard donerer millioner

Greve - 06. september 2017 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet har modtaget en stor privat donation på et ukendt millionbeløb fra Carsten Mindegaard, der ejer entreprenørvirksomheden LM Byg A/S.

Carsten Mindegaard har valgt at donere et større millionbeløb til Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet, der er en internationalt anerkendt og højt specialiseret afdeling, som behandler alle typer blodsygdomme, heriblandt lymfeknudekræft.

Donationen skal blandt andet bruges til forskning, faglig udvikling og efteruddannelse. Derudover vil nogle af pengene også gå til stipendier, så de ansatte kan forske i sygdommen.

Carsten Mindegaard har i en længere periode haft netop denne afdeling tæt på livet og har derfor helt personlige bevæggrunde for donationen, da han tilbage i februar blev diagnosticeret med lymfeknudekræft. I dag er han raskmeldt og roser alle de kompetente mennesker, der hver dag kæmper for at redde liv og gøre en forskel.

- Jeg har oplevet sygdommen på tæt hold og set, hvor hårdt de utroligt dygtige mennesker på Hæmatologisk afdeling kæmper, og jeg kan ikke takke dem nok for, hvad de har gjort for mig. Det er de mennesker, der dagligt gør en forskel for alle dem, der er blevet ramt og påvirket af denne forfærdelige sygdom, siger Carsten Mindegaard, der også er medejer af entreprenørvirksomheden Pihl & Søn A/S.

- Jeg har været igennem et langt forløb med operation og kemobehandling, som er gået godt takket være de dygtige mennesker på Rigshospitalet. I dag er jeg rask, men fortsat sygemeldt. Jeg glæder mig til igen at tage fat på de mange spændende projekter, jeg har i blandt andet Pihl & Søn og LM Byg A/S, men det bliver på en anden måde end tidligere. Jeg er kommet styrket ud af dette og har fået et nyt perspektiv på tilværelsen. Jeg er blevet mere bevidst omkring mit liv, uddyber han.

Carsten Mindegaard oplevede, hvordan læger og andre specialister måtte prioritere deres tid på andet end deres ekspertiseområder og patienterne på grund af sparerunder. Netop af den grund håber Carsten Mindegaard, at flere i det danske samfund og erhvervsliv vil hjælpe med at gøre en forskel, så medarbejderne kan blive endnu dygtigere i arbejdet med at komme sygdommen til livs.

Læs hele historien i DAGBLADET onsdag og i næste udgave af Sydkysten Weekend og Solrød Avis.