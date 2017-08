Grevinderne fra Karlslunde er en trup på 50 gymnaster med to hold i verdensklasse.

Medaljer til Grevinderne

Greve - 23. august 2017 kl. 13:25 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De har svært ved at få armene ned i Karlslunde.

Grevinderne - en gruppe på 50 gymnaster fordelt på et talenthold og et elitehold, var til deres andet VM, efter at de for fire år siden deltog i Sydafrika, og de gjorde stor lykke i Oslo.

Alle gymnaster var blevet hjemme fra ferie for at træne 16-20 timer om ugen op til turen, og de havde fået lov at benytte TGF's nye springanlæg i Hedehusene.

Truppen var derfor i super form, og alle gymnasterne var skarpe til det internationale FIG-VM, der holdes hvert fjerde år.

Nervøsitet

30 nationer med mere end 80 hold deltog med det bedste, de kunne byde på, så Grevinderne var i skrapt selskab.

Prøverne var lidt mere kaotiske hos talent-holdet end hos eliteholdet. Nerverne sad uden for tøjet, og med det sværeste springprogram, der overhovedet var ved dette VM, var der et stort pres på de unge gymnaster, hedder det i Allan Andersens beretning.

- Men denne generation gymnaster er seje. Der blev foretaget et par justeringer, samtidig med, at de fantastiske gymnaster har en knap, de trykker på, når de skal levere et VM-program, som de aldrig har præsteret før, hedder det videre.

Hidtil bedste

- Specielt denne gruppe af fantastiske gymnaster, der lige nu er i vores trup, er den bedste nogensinde. Det er lykkedes Grevindernes Trænerteam gennem mange år at gøre undervisningen så motiverende, at gymnasterne vil træne rigtig mange timer hver uge gennem mange år. Giver vi dem samtidig korrekt vejledning i teknik og faciliteter, så bliver de blandt de bedste til det, de gør, i Danmark. Og det er Grevinderne International Show Team for tiden.

Grevinderne vandt både sølv til Eliteholdet og bronze til Talentholdet.

Hjemkomsten var minderig. Grevinderne mødte politiekskorte på motorvejen, og 150 glade forældre, søskende og bedsteforældre var mødt med flag og musik.

- Et VM, blev det ikke til denne gang, dertil er niveauet for højt. Men jeg ved, at den danske organisation Gym Danmark vil tage initiativ til at se, om vi kan forbedre holdene fremover, så vi kan komme helt til tops næste gang, der er Gym for Life om fire år.