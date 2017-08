Med topkarakter i iværksætteri

- Det har været rigtig sjovt og lærerigt at komme her i ErhvervsCentret og tage den her uddannelse til iværksætter. Det har givet mig et rum, hvor jeg kunne snakke om min virksomhed med et professionelt team af kvalificerede undervisere og medkursister. Det gør jeg ikke på samme måde med mine kolleger og min omgangskreds. Det har også været fedt at følge de andres udvikling undervejs og komme og fortælle om, hvad der er sket med min idé siden sidste gang. Det har forpligtet mig til at gøre noget for at modne min idé og tage de første vigtige skridt i etableringsfasen. Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen til andre, der ved, hvad de vil. Idéen må godt være spæd, men man får mere ud af at have en idé, når man starter på uddannelsen, understreger Søren og fortsætter: