Marianne Sterregaard er opvokset i Tyskland og vil gerne hjælpe endnu flere danske virksomheder samt børn og unge med at kommunikere professionelt på tysk.

Marianne vil gøre sprog til sin levevej

Greve - 05. juli 2017 kl. 14:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal jeg gå efter den røde, grønne, gule eller blå kunde, og hvordan sælger jeg til min kundetype? Det spørgsmål svirrede i luften, da en gruppe selvstændige var mødt op i ErhvervsCentret for at finde ud af, hvordan de med enkle værktøjer og et beskedent marketingbudget kan øge salget og skabe mere værdi for deres forretning.

På mødet fik den nystartede erhvervsdrivende Marianne Sterregaard fra Greve tips og tricks af marketingspecialisten Malene Palmgren fra Palmgren Marketing.

- Jeg er mødt op for at få gode råd om at få succes med mit salg som nystartet iværksætter. Indtil videre har min virksomhed i den første spæde fase fungeret fint takket være den positive omtale, jeg har fået fra mine første kunder. Allerede da jeg læste tysk på universitetet, begyndte jeg at få forespørgsler på oversættelser af brochurer, undervisning og eksamenshjælp. I takt med, at mine kunder anbefalede mig i deres netværk, har min virksomhed udviklet sig, fortæller Marianne Sterregaard, som behersker dansk og tysk på modermålsniveau i både skrift og tale.

Vild med Tyskland

Indtil videre driver hun sin sprogvirksomhed fra privatboligen, som hun deler med sin mand og deres to piger og dreng. I dag tilbyder Marianne en bred vifte af sproghjælp i tysk. For hun elsker Tyskland og det tyske sprog. Men fordi hun har en ambition om at ekspandere og leve af sprogvirksomheden, er der en masse spørgsmål, som tårner sig op i hendes hoved:

- Jeg har brug for at finde ud af, hvordan jeg skal markedsføre min virksomhed, så jeg når ud til endnu flere kunder. Det er også vigtigt for mig at vide, hvilken kundetype jeg målrettet skal gå efter og hvordan. Jeg meldte mig til arrangementet om salg og markedsføring i ErhvervsCentret, fordi jeg håbede, at det kunne hjælpe mig med at få klarhed over disse store spørgsmål, siger Marianne og fortsætter:

- Arrangementet levede op til mine forventninger. Specielt Malene Palmgrens oplæg om kundetyper og den sparring, som jeg fik af hende efterfølgende, har hjulpet mig til at få øjnene op for den rette markedsføring.

Blev inspireret

- Takket været arrangementet er jeg blevet skarpere på min egen identitet, og hvordan mit nye logo skal se ud. Jeg er også blevet bevidst om, at min hjemmeside skal opdateres, siger Marianne og tilføjer:

- Og så skal jeg have udviklet noget salgsmateriale, jeg skal sende ud til danske virksomheder, der har eller vil have gang i noget eksport til Tyskland. Specielt telefonsamtaler på tysk kan være en udfordring for mange, men også korrespondance på mails. Det sælger unægteligt bedre, hvis den tyske mail ikke indeholder fejl. En stor del af min undervisning og coaching bygger også på at gøre mine kunder bevidst om de kulturforskelle, der er mellem Danmark og Tyskland. Der er flere faldgruber, end man lige tror, pointerer Marianne, der også vil investere i at blive mere synlig på de sociale medier for at komme i dialog med forældre, hvis børn har brug for ekstra lektiehjælp i tysk, samt unge gymnasieelever, der forbereder sig til at gå til tyskeksamen.