Mand kørte galt, og bilen brød i brand

Torsdag klokken 16.38 fik politiet via alarm 112 melding om et færdselsuheld, idet en bil havde påkørt et vejtræ på Tune Landevej. Redningspersonale og politiet kørte til uheldsstedet, hvor bilen efter påkørsel af træet var blevet slynget ud på vejen og var brudt i brand. Den mandlige fører var dog reddet ud af bilen inden brandens opståen. En lægehelikopter var blevet tilkaldt og fløj efterfølgende føreren til Rigshospitalets traumecenter til undersøgelse og fornøden behandling for alvorlige kvæstelser. Der var ikke andre trafikanter involveret i ulykken, som en tilkaldt bilinspektør undersøgte nærmere sammen med politiet i et forsøg på at få klarlagt årsagen til uheldet. Den mandlige fører havde ikke nogen identitetspapirer på sig på ulykkestidspunktet, men politiet formoder, at der er tale om en mand i 30'erne fra den nordlige del af Roskilde. De pårørende er underrettet om ulykken, og føreren er efter diverse behandling meldt uden for livsfare. Politiet har rutinemæssigt fået udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer og afventer resultatet af denne undersøgelse samt bilinspektørens erklæring efter undersøgelserne af uheldsstedet.