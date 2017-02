Luna fik hjælp til sin virksomhed

- At vi har haft flere vejledninger i Greve-Solrød Erhvervsservice i 2016 end de to foregående år hænger uden tvivl sammen med, at der efter krisen er flere borgere med en iværksætter i maven, som har fået mod på at gøre alvor af drømmen om at starte op selv. Min hovedopgave er at tage de kommende og nyetablerede iværksættere i hånden med en indledende vejledningssamtale. Som udenforstående er jeg en uvildig part, og jeg forsøger at skabe en tillidsfuld relation, der gør det muligt for mig at lytte intenst på flere kanaler og give dem feedback på deres forretningsidé også i forhold til, hvor de er i deres liv personligt, økonomisk og fagligt. Vejledningssamtalen skal sikre, at borgerne træffer det rigtige valg. At sige sit faste job op for at starte egen forretning svarer jo til at kaste sig ud fra tyvemetervippen. Det er ikke et quick fix at starte op selv med den risiko, du løber. At få succes kræver enormt meget tid, energi, penge og lynhurtig læring. Og det tager jeg en ærlig snak med dem om uden at være vurderende eller dømmende, understreger Mette S. Nielsen, der også ofte i forbindelse med en vejledningssamtale henviser iværksætterne til andre relevante parter, der kan hjælpe dem godt videre via de tilbud, der findes i Erhvervsfremmesystemet.