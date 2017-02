Lars arbejder, når andre holder ferie

- Så selvom vi arbejder, når andre holder fri, nyder jeg virkelig at have et job, hvor jeg får lov til hele tiden at nytænke og tænke kreativt. I sidste uge var jeg selv med ude på gulvet, da vi på Ros Torv lavede genbrugsworkshop på torvet i midten af centret. Det er da fantastisk at have et arbejde, hvor man selv er med til at lege med materialerne. Børnene har fået lavet de flotteste skabninger ud af ganske almindeligt husholdnings-embalage, og jeg synes, det er skønt, at jeg kan være med til at inspirere folk til at bruge noget af al det skrald, som vi samler i vores husstande kreativt - og så samtidig give dem en god oplevelse med kreativitet og genbrug, uddyber Lars Bo.