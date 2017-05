Billedet er fra sidste års indsamling i Greve, hvor der blev samlet mere end 60.ooo kroner ind. Personerne på billedet er: Anne Fastø, Lone Lassen, Laura Duus, Pernille Dahlin, Ulla Dahlin, Bo Rimpler og Morten Dahlin. Foto: Ulla Dahlin

Læger uden Grænser søger indsamlere

Flere lokale ildsjæle har allerede meldt sig under fanerne, når Læger uden Grænser går på gaden den 28. maj for at samle ind til verdens brændpunkter.

Det er kun anden gang nogensinde, at verdens største medicinske nødhjælpsorganisation, Læger uden Grænser, går på gaden for at samle ind til de mange mennesker i verden, der har akut brug for lægehjælp, medicin og basale fornødenheder. Derfor er der brug for så mange hjælpende hænder fra Greve som muligt - både på dagen og i tiden op til.

- Jeg har meldt mig som indsamlingsleder her i Greve, fordi jeg synes, det er vigtigt at gøre en forskel, og fordi Læger uden Grænser gør et helt utroligt stykke arbejde i nogle af verdens hårdest ramte områder. De udsendte sætter deres liv på spil hver dag. Jeg vil gerne samle ind for at vise, at jeg værdsætter deres gode arbejde, siger Ulla Dahlin fra Greve.

Lige nu gør de frivillige i byen alt, hvad de kan, for at få så mange som muligt til at melde sig som indsamlere på dagen - og det betyder at du vil kunne støde på deres plakater og hverve-postkort i lokalområdet i den kommende tid.

- Vi er i gang med at planlægge de ting, vi skal gøre for at få jer til lægge mærke til os, men allerede nu kan vi sige, at I kan finde vores hverve-postkort rundt omkring i byen. Tag endelig et postkort og meld jer som indsamling, hvis I vil være med til at gøre en forskel, siger Ulla Dahlin.

Netop den lokale opbakning er vigtig for Læger uden Grænser, der her kort tid før Landsindsamlingen er ude og bede om lokal hjælp til at stemme dørklokker den sidste søndag i maj.

- Sidste år var der næsten 5.000 danskere, der gik på gaden for at hjælpe de mange mennesker i verden, der har brug for det, og vi samlede godt 6 millioner kroner ind. Uden den lokale opbakning havde det slet ikke været muligt - og vi er dybt taknemmelige over de hjælpende hænder, vi blandt andet fik her i Greve. Nu håber vi, at I har lyst til at være med igen. Det er kun ved fælles fodslag, at vi kan gøre en forskel, siger Jesper Brix, der er direktør i Læger uden Grænser.

Meld dig som indsamler: www.indsamling.msf.dk, hvor du også kan vælge den rute, der passer dig bedst.