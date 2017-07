Kvinde fik stjålet sin pung

Torsdag først på aftenen blev en 85-årig kvinde udsat for et tricktyveri i Netto på Karlslunde Parkvej i Karlslunde. Ifølge politiets døgnrapport skete tricktyveriet, da en person gik hen til den 85-årige og på et uforståeligt sprog spurgte ind til en vare. Kvinden forsøgte at tale med personen på flere sprog, men opgav og gik videre i forretningen. Kort efter opdagede hun, at hendes pung var stjålet fra hendes indkøbsnet, der stod i hendes indkøbsvogn. Kvinden gik op til kassen og råbte undervejs op om, at hendes pung var blevet stjålet og udpegede en person, som var på vej ud af forretningen, og som kvinden mente, havde stjålet hendes pung. Flere personer fra personalet løb herefter ud af forretningen for at få fat i den pågældende, uden at det lykkedes. Kvinden beskrev gerningsmanden som en cirka 30-årig mand med sort, kort hår. Han var iført en sort kasket, en hvid skjorte og blå cowboybukser.