Kvinde fik stjålet sin pung

Greve: Tirsdag fik en kvinde stjålet sin Marc Jacobs pung i Greve Midtby Center. Den indeholdt blandt andet kørekort, flere kreditkort, sundhedskort, gavekort til flere steder og ca. 700 kroner i kontanter. Pungen er stjålet fra kvindens taske, som hang på en klapvogn. Via overvågning fra butikken kunne personalet se en kvinde følge den forurettede gennem hele butikken. Personalet kunne dog ikke se kvinden tage pungen fra den forurettede. Senere på dagen var en kvinde udsat for et forsøg på tricktyveri på Greve Strandvej. Hun kom gående, da hun blev antastet af to kvinder i en nyere grå personbil. Bag rattet sad en mand. Kvinderne gik ud af bilen, fremviste et kort og spurgte om vej til sygehuset. Den forurettede begyndte i første omgang at forklare vejen, men blev efterfølgende mistænksom grundet kvindernes adfærd. Den forurettede begyndte derfor at gå hjemad. Bilen fulgte kortvarigt efter, men kørte derefter fra stedet. Den forurettede mente ikke, at hun havde fået stjålet noget. Mellem mandag og tirsdag var der indbrud på en skole på Lillevangsvej. Der er tilsyneladende ikke stjålet noget fra skolen.