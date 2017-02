Kritik af kommunal madordning

Greve Kommunes madordning med Det Danske Madhus kritiseres af to, der har prøvesmagt maden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Greve - 23. februar 2017 kl. 16:21 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hakkebøffer, hvor 20 procent er kartofler, koteletter, der minder om gummi, og kartofler, som minder om kanonkugler. Sådan betegner Palle Jacobsen, der er medlem af Seniorrådet i Greve, den mad, som han har smagt fra Det Danske Madhus. Netop leverandøren af mad til 120 borgere i kommunen fik på byrådsmødet i december fornyet aftalen med Greve Kommune, så den gælder til udgangen af 2018. Det ærgrer Palle Jacobsen sig over.

- Et måltid mad er meget vigtigt for pensionister. Det er noget, man glæder sig til, og så får man sådan noget mad, der ikke burde serveres til mennesker. Det er ikke godt nok, siger han og fortæller, at maden, i hans optik, er så dårlig, at han under et prøvemåltid havde svært ved at bedømme, hvad der var ovenpå koteletten.

Konklusionen bakkes op af Allan Jørgensen, der er med i Handicaprådet. Han har ligeledes prøvesmagt maden fra Det Danske Madhus og sendte et brev til samtlige byrådsmedlemmer før det forlængede aftalen med Det Danske Madhus. Heri gjorde han opmærksom på sin utilfredshed med madordningen.

- Jeg deltog i et møde med Seniorrådet, Handicaprådet, hvor jeg sidder, og socialudvalget, hvor konklusionen var, at de prøvemåltider, vi havde fået til spisning før mødet, på ingen måde levede op til blot de laveste forventninger, siger han og forklarer, at der efterfølgende er nedsat en gruppe, som i fire omgange skal prøvespise måltider fra det Danske Madhus.

- Indtrykket er, at maden er blevet en kende bedre, men jeg er glad for, at jeg ikke mere behøver at nøjes med den mad, der udsendes til gamle og andre i Greve Kommune, der ikke selv er i stand til at lave mad, siger Allan Jørgensen.

Liselott Blixt (DF), der er formand for social- og sundhedsudvalget i Greve Kommune, mener ikke, at maden er så dårlig, som Palle Jacobsen og Allan Jørgensen mener, at den er.

- Det, jeg har smagt, var fint. Kartofler bliver aldrig gode i et madkoncept som det her. Hvad skal vi gøre i stedet. Vi har ikke ressourcer til, at personalet kan lave mad. Der er altid nogle, der brokker sig. Vi havde sidst to leverandører at vælge mellem. På Møllehøj havde personalet tidligere opgaven selv, og der var også klager. Maden er ikke 100 procent god, men det er så godt, som det er muligt, siger Liselott Blixt.