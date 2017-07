Kommuner i kamp mod demens

Med omkring 90.000 danskere, der er lider af demens, kender de fleste nok en, som har sygdommen.

Og det kommer til at gælde for endnu flere i fremtiden, for antallet af demensramte forventes at vokse markant, oplyser Nationalt Videnscenter for Demens.

Det er med de dystre tal i baghovedet, at 17 kommuner indtil videre har forpligtet sig til en særlig - indsats på demensområdet og derfor har fået stemplet "Demensvenlig Kommune" af Demensalliancen. Det skriver DR P4 København.

- Når man bliver udnævnt som en demensvenlig kommune, så forpligter man sig til at sætte fokus på demens og til at gøre noget særligt på området, forklarer Anja Bihl-Nielsen, der arbejder i Ældresagen, som er en del Demensalliancen, til DR P4 København.

Seneste skud på stammen over demensvenlige kommuner er Greve, der i et halvt år har arbejdet sammen med Demensalliancen.

Greve Kommune har blandt andet sendt plejepersonale på kursus i, hvordan man håndterer demens og indrettet boligerne demensvenligt, fortæller kommunens ældrechef Susanne Ormstrup til DR P4 København.

- På et plejehjem har vi for eksempel fået lavet individuelle malerier på beboernes døre og lavet fortov på gangene, som guider de demente rundt. Det gør det lettere at finde rundt og gør dem mere trygge, siger hun.

En af dem, som er begejstret for Greve Kommunes indsats på demensområdet, er Steffen Munkesøe.

Hans far fik konstateret demens for tre år siden og flyttede for et halvt år siden ind på Nældebjerg Plejecenter i Greve. Plejepersonalet og kommunens demenskoordinator er hovedårsagen til, at hans far klarer sig godt og faktisk er i bedring, mener han.

- På hukommelsesklinikken målte de hans demenstal for nylig, og de er blevet bedre, end de var for et år siden. Og det er altså på grund af den stimulans, han får på plejehjemmet, vurderer sønnen.