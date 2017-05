Send til din ven. X Artiklen: Klæder skaber folk - kulturfest på Greve Bibliotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klæder skaber folk - kulturfest på Greve Bibliotek

Greve - 17. maj 2017 kl. 17:01

Lørdag den 20. maj kl. 12-16 holdes den årlige kulturfest på Greve bibliotek i Portalen.

Dagen er arrangeret i et tæt samarbejde mellem Greve Nord projektet, Hundige kirke, Mangfoldighedsrådet og Greve bibliotek. Årets tema er Klæder skaber folk (#klæderkaberfolk), og der er et mangfoldigt program for alle aldre.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Anne Marie Lyduch, åbner for festlighederne kl. 12, derefter går det løs med mavedans, musik og sang. Skuespiller Lene Hummelshøj inddrager børnene undervejs i sin oplæsning af eventyret Kejserens nye klæder. Der er mulighed for ansigtsmaling og prøve hennafarvning, eller man kan prøve udklædningstøjet eller komme i sin arbejdsuniform, hvis man f eks. er politimand eller sygeplejerske.

I en workshop arrangeret af Greve Produktionsskole kan man lave sin egen pussyhat, ligesom produktionsskolen viser eksempler på redesigned tøj, som kan inspirere til at genbruge noget af sit gamle tøj.

Greve museum og Frederikke fra Andelslandsbyen ved Holbæk laver et historisk modeshow med tøj fra 1900-tallet. Der vil ligeledes være et modeshow med tøj fra andre lande og man kan høre om hvordan og hvorfor nogen vælger at gå med tørklæde eller burka.

Alle er velkomne og kræver ingen tilmelding. Der serveres kaffe, te saftevand og kage og det er gratis at deltage. Og man er meget velkommen til at komme i de klæder, der fortæller hvem man selv er.