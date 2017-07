Se billedserie Kirsten Kryger Pedersen er godt træt af det nummerhenvisningsskilt som blev sat op ud for hendes hjem på Nældebjerg Allé sidste sommer. Hun mener, at skiltet burde stå i skellet frem for i rabatten. Greve Kommune forsvarer dog skiltets placering.Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Kirsten er frustreret over skilt i rabatten: »Det ser grimt ud« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirsten er frustreret over skilt i rabatten: »Det ser grimt ud«

Greve - 18. juli 2017 kl. 10:22 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Kirsten Kryger Pedersen en fredag eftermiddag sidste sommer kom hjem til sit hus på Nældebjerg Allé i Greve, blev hun mødt med et syn, der vakte hendes harme.

Ud for huset havde man sat et nyt nummerhenvisningsskilt op, men skiltet stod ikke inde ved skellet, som det gjorde andre steder på Nældebjerg Allé. Det stod i stedet i rabatten mellem fortovet og kørebanen.

- Det ser grimt ud. Når man ser ned ad de andre stikveje, står alle skiltene inde i skellet, siger Kirsten Kryger Pedersen, der også er ked af, at skiltet nu er blevet en fast del af udsigten fra hendes køkkenvindue.

Hun kontaktede derfor kommunen for at klage over placeringen af skiltet. I svaret, som hun fik tilbage, stod der, at det blandt andet var risikoen for at beskadige hendes hæk, hvis man placerede skiltet i skellet, der var årsagen til placeringen. Men det argument køber Kirsten Kryger Pedersen ikke, da der i forvejen står et mindre skilt i skellet, der viser ned ad en cykel- og gangsti.

- Det kunne de godt sætte i skellet, og det har ikke skadet hækken. De har også sat en bom op på stien, sådan at knallerterne ikke farer igennem, og den har heller ikke skadet hækken, siger borgeren, der oplever, at mange er enige med hende i, at placeringen af det nye skilt i rabatten er helt forkert.

- Mange siger: Hvad er det for noget, de har lavet, fortæller hun.

Fokus på synlighed Greve Kommune oplyser, at skiltet, inklusive stander, blev sat op sidste sommer i forbindelse med, at skiltene på resten af Nældebjerg Allé blev skiftet på de eksisterende standere. I den forbindelse blev man opmærksom på, at nummerhenvisningsskiltene for enden af Nældebjerg Allé manglede.

Her vurderede man, at skiltet ud for Kirsten Kryger Pedersens hus stod bedst i rabatten, fordi det her var mest synligt og bedst opfyldte sit formål, som er at vise besøgende, taxaer, ambulancer med flere, hvilken vej de skal køre, når de vil finde et bestemt hus.

- Navnlig handler det om, at man skal kunne orientere sig. I den grad også hvis det drejer sig om udrykningskøretøjer. Så skal man simpelthen være 120 procent sikker på, at det er noget, som kan ses umiddelbart, siger Jens Zøfting-Larsen, centerchef for Center for Teknik & Miljø.

- I skellet kunne man forestille sig, at der var en risiko for, at der kom diverse vækster op, og pludselig havde du et skilt, som var vokset fuldstændig til, tilføjer han.

Samtidig har hensynet til hækken også haft betydning for den valgte placering af skiltet. Her forklarer kommunen, at det grønne skilt, der allerede står i skellet, er ganske gammelt og formentlig sat op, før hækken havde vokset sig stor. Derfor kan det ikke sammenlignes med de forhold, som gjorde sig gældende, da det nye skilt skulle sættes op sidste sommer, lyder argumentet.

Fra kommunens side er det vigtigste, at skiltet opfylder sit formål og fungerer efter hensigten. Om det er grimt eller ej, er et spørgsmål om smag, og det er ikke det, der vægter højest i kommunens behandling af sagen, forklarer Jens Zøfting-Larsen.

- Mange steder kan du rende ind i den problematik, at folk generelt synes, at skilte, master og lygtepæle er en pestilens, og ja, vi kan desværre ikke gøre alle glade, så vi fokuserer i første omgang på, at tingene opfylder deres formål.

»Grotesk« Hvordan udsigten fra køkkenvinduet ville se ud, hvis skiltet blev flyttet, fik Kirsten Kryger Pedersen at se fredag morgen den 7. juli, hvor kommunens entreprenør kom og flyttede skiltet fra rabatten og ind i skellet. Få timer senere kunne hun dog konstatere, at skiltet var blevet flyttet tilbage igen. Ifølge kommunen var det en fejl, at skiltet blev flyttet i første omgang, og fejlen skyldtes en misforståelse, som var opstået i kommunikationen mellem entreprenøren og kommunen.

- Jeg synes, det er grotesk. Jeg er grædefærdig, og jeg synes ikke, det kan være rigtigt, siger Kirsten Kryger Pedersen, der ikke giver meget for kommunens argumenter.

- Skiltet er lige så synligt, hvis det står inde i skellet. Jeg kunne forstå det, hvis jeg havde et stort træ eller en høj hæk, men det (skiltet, red.) er 2,5 meter højt, og vores hæk må kun være 1,8, siger Greve-borgeren, der af samme grund ikke mener, at skiltet ville risikere at gro til, hvis det stod i skellet.

Kirsten Kryger Pedersen, der flyttede ind på Nældebjerg Allé i 1966, anerkender, at området så anderledes ud, da det mindre skilt, der står i skellet, for mange år siden blev sat op. Men hun fortæller også, at hun havde plantet hæk, da skiltet kom til. Igennem det sidste års tid, siden nummerhenvisningsskiltet blev sat op, er hun begyndt at lægge mærke til, hvordan nummerhenvisningsskiltene er placeret andre steder i kommunen, og hun fortæller, at hun ikke har set noget, der ligner den placering, som det nye skilt ud for hendes eget hus har fået.

- Jeg har ikke set det nogen steder, og der, hvor de laver nybyggeri, sætter man også skiltene inde i skellet, siger Kirsten Kryger Pedersen, der nu overvejer at starte en underskriftindsamling mod skiltet på Nældebjerg Allé.