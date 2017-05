Kim Wilde fik millioner af mennesker til at synge med på hits som ?Kids In America? og ?Keep Me Hanging On? i 1980?erne. Den 25. maj kommer hun forbi Portalen. Pressefoto

Kim Wilde spiller i Portalen

Den engelske 80'er-popdronning fik millioner af mennesker til at synge med på hits som "Kids In America" og "Keep Me Hanging On". Efter en pause fra musikscenen, hvor hun blev kendt i England som havearkitekt med eget tv-program på BBC, gjorde hun med stor succes come back i 2006, og er igen klar til at give de unge popsangere kamp til stregen. Kim Wilde spillede sin første koncert i Danmark for mere end 30 år siden, og nu, efter mere end 15 mio. albums og 50 millioner solgte singler, vender Kim Wilde tilbage til Danmark, og er klar til at levere et fantastisk show med hits som "Chequered Love", "View From A Bridge", "Cambodia" og "Kids in America".