Karlslunde-skytte har sigte på OL

- Det er svært at blive udtaget til OL, men jeg vil fortsætte mine bestræbelser på at overbevise skydeledelsen, der udtager OL-deltagerne, og fortsætte med at vinde de stævner, jeg er nødt til at deltage i for at blive udtaget, såsom World Cup, Europa Cup, NM, DM og VM.