Afdelingsdirektør Michael Kolding Jensen foran banken i Greve, der i dag beskæftiger 11 medarbejdere.

Jyske Bank fejrede rund fødselsdag

Greve - 10. juli 2017 kl. 18:35

Den 7. juli 1967 blev Jyske Bank resultatet af en fusion mellem fire lokale banker i Silkeborg-området. I sidste uge kunne banken dermed fejre, at den var fyldt et halvt århundrede, og afdelingsdirektør i Greve, Michael Kolding Jensen, havde i den anledning inviteret på lagkage og varm chokolade på fødselsdagen, hvor mange kunder også benyttede lejligheden til at kigge forbi.

Det var faktisk først i 1970, at banken kom til Sjælland med åbningen af afdelingen på H.C. Andersens Boulevard i København. I 1980 kunne banken med god samvittighed kalde sig landsdækkende ved købet af Alex Brask Thomsens Finansbank.

I Greve åbnede banken først 35 år senere, i 2002. Det var efter en lang periode, hvor man forsøgte at finde egnede lokaler. Michael Kolding Jensen erindrer, at banken havde forhandlet flere steder - også i Hundige Storcenter, uden held.

- I starten af 2002 købte vi det gamle spisehus på Strandvejen og fik indrettet den bank, vi kender i dag, skriver han i en mail til avisen.

For afdelingsdirektøren går historien dog lidt længere tilbage, til 1985, hvor han startede som elev i bankens afdeling ved Nørreport i København.

- Afdelingen dengang havde et forretningsomfang på langt under halvdelen af det, som vi i dag håndterer i Greve. Alligevel var vi dengang 25 medarbejdere til at passe tre åbne kasser, udlånsafdelingen, administrationen og indlånsafdelingen, skriver Michael Kolding Jensen, der fortæller, at meget har ændret sig med årene.

- Det har været en branche, der i den grad har været i udvikling - og omvæltning. Når man tænker tilbage og ser tiden fra kontantbetaling og veksler, over perioden med checkhæfter, introduktionen af det banebrydende dankort til nu, hvor det er mobilbetalinger, der flyder, skriver han.

Hurtig udvikling

Hvad skal der så ske over de næste 25 eller 50 år? Afdelingsdirektøren har svært ved at give et endeligt bud. Udviklingen over de seneste 25 år er gået stærkt, og over de kommende år vil udviklingen blot gå endnu stærkere, mener Michael Kolding Jensen, som forestiller sig, at bankerne i højere grad bliver udfordret til at være lige netop der, hvor kunderne er.

- Det vil både være digitalt, men også stadig til stede lokalt. Og bankerne er tvunget til at være til rådighed det meste af døgnet over alle ugens dage, skriver han blandt andet.

Fødselsdagen blev fejret blandt medarbejderne i banken ved en stor fest i Herning, hvor alle medarbejdere med ægtefæller var inviteret.

- Det blev til en intim fest med omkring 5.000 deltagere, slutter Michael Kolding Jensen.