Initiativ skal få firmaer til fodbold

Greve - 03. august 2017 kl. 13:23 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En leder har taget et nyt initiativ i Karlslunde.

- Jeg har lovet bestyrelsen at hjælpe omkring aktiviteter, der kan støtte klubben, siger Finn Jørgensen, der officielt er holdleder.

Finn Jørgensen, der har spillet fodbold i KIF, siden han var 10 år, og optrådt på det bedste hold, satser på at få firmaer til et stævne i Karlslunde Hallerne den 26. november klokken 10.00.

- Fodbold har jo vist sig at være en motionsform, der fremmer sundheden og velværet for såvel ung som gammel. KIF Fodbold har hold, hvor drenge er fire år gamle, og hold, hvor drengene er blevet til ældre mænd på over 60 år, samt kvinde-/pigehold. Derfor må der være basis for et indestævne, hvor turneringen vil bestå af hold med i alt max syv spillere, der kan være såvel mænd som kvinder, siger Finn Jørgensen.

Han håber hurtigt at få tilbagemeldinger, så der kan arbejdes videre med planlægningen.

Det handler om at øge fokus på KIF Fodbold med henblik på at skaffe interesse og nye medlemmer til klubben. Vi håber på, at mange firmaer, primært fra Karlslunde, vil deltage, og at vi ad denne vej får mulighed for at få kontakt til både firmaerne og potentielle medlemmer.

- Vi ville have lavet et udendørs stævne lige før sommerferien, men konstaterede, at Mosede Boldklub har et godt stævne på dette tidspunkt, og ville ikke konkurrere med dette, så nu bliver det et 'pre-julefrokost'-stævne.

Planen er, at man ultimo august tager en charmeoffensiv hos de lokale firmaer, siger Finn Jørgensen videre.

- Jeg lægger vægt på, det bliver et socialt stævne, hvor der selvfølgelig skal kæmpes om sejrene, lyder det fra Finn Jørgensen.