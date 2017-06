På billedet her ses Martin Nielsen, skoleleder Arenaskolen, og bogmester Pernille Beckmann (V) i færd med at klippe den røde snor over. Foto: Arenaskolen

Indvielse: Børn med autisme fik nye lokaler

Her var der blandt andet lejlighed til at takke alle samarbejdspartnerne og glæde sig over de nye lokaler, som blandt andet er indrettet, så eleverne får deres egne afskærmede pladser. På den måde har eleverne mulighed for at arbejde uden at blive forstyrret af for mange sanseindtryk.