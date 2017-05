Et flertal i byrådet vil udbrede den såkaldte Service++-ordning til også at gælde ikke-vestlige kvinder. Foto: Stina Felby Egerup

Indvandrerkvinder skal have skovlen i hånden

Af Janus Spøhr Alle partier i Greves byråd på nær Enhedslisten vil have den såkaldte Service++-ordning til også at gælde ikke-vestlige kvinder.

- Det er ikke acceptabelt at komme til Danmark, der tager imod dem med åbne arme, og så sætte sig ned i sin lejlighed. De skal yde noget, lød det fra Morten Dahlin (V), der er formand for vækst- og beskæftigelsesudvalget, som blev bakket op af partikollegaen Latifa Ljørring, som mener, at de ikke-vestlige kvinder skal have pisk for at komme ud på arbejdsmarkedet.