Se billedserie Merethe Sandermann Krogen og borgmester Pernille Beckmann (V) trodsede regnen for at se nærmere på kommunens udendørs arealer. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Hvordan kommer vi ukrudt og forfald til livs?

Greve - 04. august 2017 kl. 14:25 Af Jane Aunsbjerg Villadsen

Det var et af spørgsmålene, da Greve-borger Merethe Sandermann Krogen og borgmester Pernille Beckmann (V) mødtes til gåtur og debat

- Nu renoverer man stationen, men jeg frygter, den vil lide samme skæbne, ingen vedligeholdelse, skrev hun blandt andet i sit opslag på Greve Kommunes Facebook-side, som i skrivende stund har fået 130 synes godt om-tilkendegivelser, 68 kommentarer og 14 delinger.

Derfor tog avisen forleden med Merethe Sandermann Krogen og borgmester Pernille Beckmann (V) ud for at se på de udendørs arealer i området omkring Greve Gymnasium, rådhuset og Nældebjerg Plejecenter. Her fik de to lejlighed til at udveksle deres synspunkter om områdets tilstand.

Indhenter det tabte På deres gåtur kom de forbi den lille, kunstige sø bag VUC på Rådhusholmen, som Merethe Sandermann Krogen blandt andet havde nævnt som eksempel i sit opslag.

- Der er ingen dyr her, vandet er ikke levende, og der ligger plastik i vandet, som har ligget der i lang tid nu. Jeg ved ikke, om bænkene nogensinde er blevet ordnet, siden de blev sat op, og der er flisepest. Det ser meget forsømt ud, og det, synes jeg, er rigtig ærgerligt, fordi det her skulle være det sted, som man havde lyst til at komme, forklarede Merethe Sandermann Krogen.

Borgmester Pernille Beckmann forklarede, at søen er et af de områder, som der skal tages hånd om. Men da listen med opgaver er lang, har det endnu ikke været muligt.

- Jeg anerkender fuldt ud, at de grønne områder har lignet noget, der var løgn. Lige såvel som vi har efterslæb på skoler og på broer, der er ved at falde sammen, så har vi det også på de grønne områder, sagde Pernille Beckmann, som mener, at man er nået langt, men endnu har lang vej igen.

Herefter gik turen forbi den ubenyttede grund foran VUC, som var et andet punkt i Merethe Sandermann Krogens opråb på Facebook. Hun forstod ikke, hvorfor en offentligt ejet grund på en central placering i Greve fik lov til at stå ubenyttet og vokse til.

- Jeg kunne ikke lade være med at spørge, om det er en ukrudtspark, vi har, forklarede hun.

Hertil svarede Pernille Beckmann, at der er tale om en byggegrund, som man ønsker at sælge inden for en overskuelig årrække - blandt andet så man kan få råd til de andre vedligeholdelsesopgaver i kommunen. Derfor så hun ikke grund til at gøre noget ved grunden lige nu.

- Jeg tror, man hellere skal skynde på processen for at få den solgt, fordi markedet er temmelig gunstigt, sagde Pernille Beckmann.

Ønskesommer for ukrudt Et af de sidste stop på turen var ved stien, som fører fra Greve Gymnasium til Damagerskolen. Her påpegede Merethe Sandermann Krogen blandt andet det høje ukrudt og græs, som man kunne se langs stien.

- Jeg har aldrig nogensinde set den se sådan her ud. Her taler vi bare om ganske almindelig græsslåning. Vi taler ikke engang om vedligeholdelse, sagde Greve-borgeren.

Pernille Beckmann forklarede, at der har været en særlig stor udfordring med ukrudt i år, da planterne på grund det våde, overskyede sommervejr med middelvarme temperaturer har haft gode vækstbetingelser. Derfor har kommunens entreprenør kørt intensivt med en såkaldt heatweed-maskiner, fortalte hun.

- Den kører rundt og koger ukrudt, og den kører i toholdsskift i øjeblikket, fordi de simpelthen ikke kan følge med, sagde hun.

Aldrig snorlige Pernille Beckmann forklarede, at byrådet over de seneste år har valgt at tilføre ekstra penge til området, og at man endnu arbejder løbende med at få alle opgaver føjet til kontrakterne med kommunens entreprenører, som siden 2013 har stået for drift og vedligehold af kommunens veje, stier, grønne områder samt udearealerne ved kommunens ejendomme.

Dog skal man også huske, at der er begrænsede midler til rådighed, forklarede Pernille Beckmann - og de midler, som der at arbejde med, skal prioriteres.

- Serviceniveauet er politisk besluttet. Vi har så valgt at toppe det i en periode for at komme noget af det til livs, men vi skal acceptere, at alting ikke står snorlige, sagde hun.

Merethe Sandermann Krogen pointerede, at det er vigtigt, at kommunen fremstår velholdt, hvis nye borgere skal have lyst til at flytte til Greve og bidrage med deres skattekroner.

- Hvis vores unge mennesker som min datter på 24 år skal have lyst til at flytte herned, så skal det være attraktivt, sagde hun, inden hun og borgmesteren afsluttede dagens gåtur.