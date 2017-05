Send til din ven. X Artiklen: Hundige Boldklub i seriepokalfinalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundige Boldklub i seriepokalfinalen

Greve - 15. maj 2017 kl. 19:43 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundige Boldklubs førstehold i fodbold er inde i en travl periode med fire vigtige kampe inden for blot halvanden uge.

Torsdag aften kvalificerede holdet sig nemlig til finalen i DBU Sjællands seriepokal. Det skete med sejr på 4-2 over Rosenhøj. Dermed er Hundige klar til finalen på torsdag på Brøndby Stadions bane 2, hvor Snekkersten er modstander. Blot to dage efter, altså lørdag, har holdet så den vigtige topkamp mod Taarbæk i serie 2 pulje 2 på programmet.

Ledøje Smørum har skilt sig ud som urørligt tophold i den ordinære serie 2-turnering og er sikker på direkte oprykning til serie 1. Andenpladsen kan give oprykning, og det er den plads, Hundige skal spille om mod Taarbæk. Blot et point skiller de to hold i Taarbæks favør.

- Så vi har bestemt meget på spil for tiden, siger Daniel Thjellesen, der sammen med Mads Madsen står med træneransvaret.

I pokalsemifinalen mod Rosenhøj i torsdags scorede Yosuf Onurlu to gange samt Christoffer Worm og Andreas Orup hver én gang.

I den ordinære turnering mødte Hundige lørdag naboerne fra FC Ishøj og vandt 3-0 på mål af Yosuf Onurlu, Joachim Thorius og Ali Faour.

- Vi tager de kommende dage en stille omgang træning forud for finalen. Det bliver mest det taktiske, vi skal have på plads. Snekkersten er et godt hold, der fører serie 2 pulje 1 i suveræn stil uden at have tabt gennem de første 18 spillerunder. Nu er de også nået til finalen i pokalturneringen, så vi anser dem som favoritter, siger Daniel Thjellesen.

Han håber dog også på en overraskelse.

- Det kan jo også ende med at skulle afgøres med en straffesparkskonkurrence, så vi har også straffespark på programmet til ugens træningssamlinger, siger han.

Al træning aflyst

At det er en speciel dag for Hundige Boldklub ses af, at al træning i klubben er aflyst torsdag aften, så klubbens øvrige medlemmer har muligheden for at tage til Brøndby og se kampen.

Den starter forholdsvis tidligt - nemlig 17.15. Det skyldes, at der skal være plads til både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, inden Brøndbys førstehold fra klokken 20 møder Lyngby på Brøndby Stadion i mesterskabsspillet. Her er Brøndby på forhånd sikker på sølvet, mens Lyngby kæmper for tredjepladsen. Vinderen af seriepokalen får trofæet overrakt i pausen af kampen mellem Brøndby og Lyngby, hvor der ved udsolgt er 31.500 tilskuere på plads.

Skulle man være forhindret i at møde op og se Hundige spille mod Snekkersten i finalekampen, så kan man også finde sig et roligt sted med computer eller andet digitalt isenkram og følge kampen på skærmen. DBU Sjælland livestreamer den nemlig.

Seriepokalen har været afviklet siden 2011 og indbefatter alle hold fra serie 5 til serie 2. I 2015, hvor sidste finale blev spillet, var det et ægte lokalopgør imellem Greve Fodbold og Ishøj BK. Greve Fodbold endte med at trække sig sejrrigt ud af den hårdt kæmpede finale.