Hør foredrag om missionsflyene

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så muligheden for at anvende krigsflyene i fredens tjeneste. Det er i dag en stor international, fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har 130 fly stationeret i 30 ulande og har ca. 1200 medarbejdere i aktiv tjeneste.

Hvert syvende minut døgnet rundt starter et MAF-fly et eller andet sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted. Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe - steder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende.