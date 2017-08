Kirke tilbyder et nyt kursus for unge med angst.

Hjælp til unge med angst

Karlslunde Strandkirke udbyder nu et kursus for unge mellem 16 og 18 år, som lider af angst, og tirsdag den 15. august kl. 19.00 vil der være en introduktion til dette kursus.

Selve kurset foregår på tirsdage fra 29. august til 21. november kl. 16.00-18.30. Kurset ledes af ægteparret Gitte og Karsten Grønne, som før har udbudt kurser i angsthåndtering og har stor erfaring på området. Gitte Grønne har en master i uddannelse og læring. Hun er sygeplejerske inden for psykiatrien med to års kognitiv uddannelse. Karsten er diakon med erfaring i samtale med personer i krise. Han er forstander på KFUM's kollegium på Amager.

Flere og flere unge lider af angst. Derfor udbydes dette kursus for unge mellem 16 og 18 år. Prisen pr. deltager er 1700 kr. for alle 10 sessioner inkl. aftensmad. Det kræver en forsamtale, for at det kan afgøres, om man vil få gavn af kurset. Man skal kontakte Gitte Grønne på tlf. 3029 8810, hvis man ønsker at høre mere.