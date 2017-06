Håb om at få flere ud på vandet

Thorkil Norengaard ? faktisk er der mennesker, som ikke aner, at vi har en havn i Hundige, og det er Vild med vand-projektet med til på en glimrende måde at gøre opmærksom på. Mange mennesker kommer til Greve Marina og får en oplevelse, som gerne skulle føre til et gensyn. Vi har i år haft langt flere aktiviteter end sidste år, og det viser det store engagement, der er i projektet fra mange forskellige sider. Derfor er det også glædeligt med det store besøg,hvor det har været muligt at se se, at havnen har noget at tilbyde alle ? sejler eller ej. Foto: Norengaard