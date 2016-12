Rektor Mette Trangbæk Hammer byder gymnasiereformen velkommen til Greve Gymnasium.Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasiereform giver nye muligheder for de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasiereform giver nye muligheder for de unge

Greve - 22. december 2016 kl. 14:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Greve Gymnasium er man allerede i gang med at udfolde mulighederne i den gymnasiereform, der skal træde i kraft til sommer. Rektor Mette Trangbæk Hammer har smøget ærmerne op.

- En ny reform er altid en kærkommen anledning til at se på den måde, vi har tilrettelagt uddannelsen på. Og den giver mulighed for at genbesøge vores vigtige mission om at studieforberede og almendanne eleverne, udtaler rektor Mette Trangbæk Hammer.

Hun mener, at den nye gymnasiereform kan give det store, lokale gymnasium endnu et skub i retning af nye initiativer, men også i retning af et fornyet fokus på, hvad almendannelse er i dag.

- Dannelsen er vigtigere i dag end nogensinde, blandt andet fordi den udfordres af populismen, der har bedre vilkår med de sociale medier, og fordi retorikken i den offentlige debat er mere skinger end tidligere. Her har stx og hf meget at byde på. Vi er de store traditionelle almendannende ungdomsuddannelser, og vi tager opgaven med at danne vores elever meget alvorligt på Greve Gymnasium. Det drejer sig om at gøre vores elever til aktive medborgere, der tager kritisk stilling med viden, mod og rummelighed. Den dannelse foregår i de enkelte undervisningstimer i fagene, men den foregår ligeså meget ved alle vores fællesarrangementer. Nyligst har hele skolen debatteret brugen af sociale medier. Det har handlet om grænser i den offentlige debat og om deling af billeder og oplysninger. Altså grundlæggende om at respektere andre mennesker og om at være medskabere af en god tone og en rummelig debat, fortæller Mette Trangbæk Hammer.

Udover en fornyet debat om dannelse er der også sket konkrete ændringer med den nye reform. Antallet af mulige studieretninger er blevet begrænset. Det betyder, at landets gymnasier alle kommer til at udbyde næsten de samme studieretninger.

- Vi er et gymnasium, der hele tiden søger at styrke alle de faglige hovedområder. De kunstneriske fag med særlig vægt på musikken, de naturvidenskabelige fag, der har ekstraordinært gode vilkår med både science-kuppel, et nyt gastrolab til fødevareproduktion og helt nye fysiklokaler. Og endelig sprogfagene, hvor vi kan præsentere både de traditionelle udbud som engelsk, tysk, fransk og spansk, men også sprog som italiensk og kinesisk, siger Mette Trangbæk Hammer, som har stået i spidsen for gymnasiets godt 1100 elever og 110 lærere siden sommeren 2014.

Efter sommerferien regner gymnasiet med at kunne starte to eliteidrætsklasser med plads til morgentræning og med fleksibilitet for de unge, som gerne vil have plads til både eliteidræt og studentereksamen. Satsningen bliver til i et samarbejde med lokale idrætsforeninger, og første spadestik til en ny, topmoderne sportshal blev da også taget på Greve Gymnasiums sportsplads i november måned. Hallen vil i øvrigt komme alle gymnasiets elever til gode, da alle både skal have idræt C og samtidig får mulighed for at benytte den til træning i fritiden.

Samarbejder med lokale erhvervsvirksomheder og Copenhagen Business School har i gymnasiets to erhvervsrettede studieretninger betydet et større samspil med verden uden for skolen. Det giver eleverne en styrket mening og retning på uddannelsen, når fagene bringes i spil på denne måde, og da den nye reform netop indeholder et styrket karrierefokus, er Greve Gymnasium også her godt forberedt.

Endelig tegnes Greve Gymnasiums internationale profil af en række udvekslingsaftaler, som skolen har rundt omkring i verden. Det sydamerikanske land Chile er seneste skud på stammen, som desuden tæller samarbejdsskoler i Taiwan, Bulgarien, Italien og Tyskland. Nyligst er skolen endda kommet med i et to-årigt, EU-baseret Erasmus-projekt, hvor 250.000 støtte-kroner skal bidrage til kulturel udveksling med yderligere to skoler i Italien og Bulgarien.

- Vores indsatsområder er dynamiske og visionære, og den kommende gymnasiereform levner os fint plads til at dyrke de ting, vi er gode til, og som vi mener er vigtige i en moderne, ambitiøs ungdomsuddannelse, slutter Mette Trangbæk Hammer.