Greve i pladsproblemer

Fredag besøgte erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), ErhvervsCentret i Greve for at høre, hvilke udfordringer kommunen og erhvervslivet har for at sikre en fortsat udvikling.

Lad os starte med det positive: Det går fint for erhvervslivet i Greve, der på mange parametre ligger over landsgennemsnittet. Det lagde erhvervs- og turismechef i ErhvervsCentret, Tina Charlotte Koeffoed, også vægt på i sin præsentation, inden hun fortalte om udfordringerne, som Greve Kommune har for at skabe fremtidig vækst.

Her er der to hovedpunkter, som der skal kigges på, lød beskeden. Dels skal det være nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og dels har kommunen udfordringer med, at der mangler plads til virksomhederne. Sidstnævnte har ført til, at kommunen har sagt nej til virksomheder, som der ikke er plads til.

Derfor arbejdes der blandt andet på at udnytte et større stykke af arealet mellem jernbanen og motorvejen.

- Det må jeg høre mere om, lød det fra erhvervsministeren, der forklarede, at hans udgangspunkt altid er meget liberalt, når det kommer til erhvervsområder.

- Det ærgrer os hver eneste gang, at en virksomhed, som vi kunne have tiltrukket, hvis vi havde mere plads, flytter til Sverige, sagde Tina Charlotte Koeffoed, der peger på, at de store virksomheder efterspørger arealer på minimum 50.000 kvadratmeter.

Brian Mikkelsen og resten af regeringen ventes at komme med udspil inden for nogle måneder, der blandt andet skal gøre det nemmere for kommuner som Greve at udnytte mere af de tomme arealer til erhverv.

