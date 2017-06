Morten Reynhardt, Mette Fiirgaard Schneefeldt og Hugo Tietze håber, at Greve Sommerfestival bliver et samlingspunkt for borgerne i kommunen. Foto: Janus Spøhr

Greve får en stor, åben havefest

Greve - 04. juni 2017 kl. 06:18 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mad, musik og fritidsaktiviteter er blot nogle af mulighederne, når Greve Sommerfestival slår dørene op den 10. juni.

Den musiske skole er gået sammen med Frivilligcentret og kommunens idræts- og fritidsforvaltning om det, der skal samle alle borgere.

- Vi kommer til at repræsentere det bedste, Greve har at byde på, siger Mette Fiirgaard Schneefeldt, der er underviser på musikskolen.

Hugo Tietze, som er leder af Frivilligcentret i Greve, forklarer, at festivalen kommer til at erstatte 'Frivillig fredag,' fordi der ikke kom så mange, som hensigten er, at der gør til sommerfestivalen, hvor en række foreninger stiller op for at vise, hvad de byder på, så borgerne kan få en smagsprøve på de mange fritidstilbud i kommunen. Samtidig kommer der til at være koncerter på to scener dagen lang, mens der også er både mad og drikke, som kan købes.

- Det er en god idé at lade bilen stå, for der er mange lækre ting at smage på, siger Hugo Tietze og uddyber:

- Det er lidt som en foreningsmesse, hvor foreningerne kan præsentere, hvad de står for, siger Hugo Tietze.

Arrangørerne håber på, at sommerfestivalen kan blive en tradition.

- Vi vil gerne være en stor havefest for Greves borgere, siger Mette Fiirgaard Schneefeldt, der forklarer, at sommerfestivalen er en sammenlægning af 'Frivillig fredag' og musikskolens sæsonafslutning.

- Til 'Frivillig fredag' kommer der altid mange foreninger, men der er ikke så mange borgere, der dukker op, og med sammenlægningen med musikskolens sæsonafslutning kommer vi bredere ud, supplerer Hugo Tietze.

Mere liv i huset

- Koncerterne bliver et herligt miks af de yngste på musikskolen, der er cirka seks år, til KOL-koret, hvor flere er over 70 år, siger Mette Fiirgaard Schneefeldt.

Hun håber, at festivalen vil være med til at skabe noget liv omkring Greve Borgerhus, og til det har Jenners og Bryglauget meldt deres ankomst til festivalen.

- Man taler meget om, at civilsamfundet skal bidrage til vores velfærd, og en god måde at vise det på er med det her arrangement, siger Hugo Tietze.

Morten Reynhardt fra Greve Kommune håber på, at festivalen vil skabe mere liv i Borgerhuset.

- Det er et gammelt rådhus, og der er nogle fine rammer, som vi prøver at udnytte endnu bedre med det her arrangement. Det skal være for hele familien, siger Morten Reynhardt, som er Idræts- og Fritidschef, og peger på, at festivalen i fremtiden måske også kan invitere Greve Gymnasium med på holdet.

Festivalen falder samme weekend som Vild med vand og en bazar i Karlslunde, og det ser arrangørerne som en fordel.

- Der bliver gang i den, og vi håber, at borgerne tager forbi alle tre steder, så de kan se, at der sker mange forskellige ting i Greve, siger Hugo Tietze.

Hvis det bliver regnvejr, har arrangørerne en plan b, hvor nogle af akviviteterne bliver afholdt indendørs.

Sommerfestivalen finder sted lørdag den 10. juni klokken 10 til 18 ved borgerhuset på Greveager 9. Her kan de fremmødte blandt andet møde Centerslagteren, Jenners Seaside og Vin & Vin, mens aktiviteterne spænder fra musik, stamtræ og måling af BMI samt fedtprocent.

Festivalen arrangeres i samarbejde mellem Greve FrvilligCenter, Den Musiske Skole, Ungdomsskolen, Biblioteket samt Kultur- og Fritids forvaltningen i Greve Kommune.