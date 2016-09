Send til din ven. X Artiklen: Greve får del i flygtningemillioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Greve får del i flygtningemillioner

Greve - 13. september 2016 kl. 15:31

Fire kommuner rustes til bedre at kunne tackle traumeramte flygtninge. Kommunerne skal blive bedre til at spotte og hjælpe traumeramte flygtningefamilier. Derfor er der afsat 18,8 mio. kroner til at give foreløbigt fire kommuner en række redskaber, som Greve får del i.

Målet er, at de traumeramte og deres børn hjælpes bedst muligt og dermed får det bedste udgangspunkt for en tilværelse i Danmark.

En stor del af de flygtninge og indvandrere, der kommer til eller er i Danmark, har traumer med i bagagen. Traumer, der kan have store konsekvenser både for den enkelte flygtning og for hele familien, hvor særligt børnene er udsatte, hvis forældrene har traumer. Det kan betyde, at de traumeramte familier får svært ved at få en god start på livet i Danmark.

Medarbejdere i fire udvalgte kommuner, heriblandt Greve, er derfor i disse dage under oplæring i, hvordan man opsporer og identificerer traumer hos flygtninge. Det sker som led i udmøntningen af et stort modelprojekt, der skal styrke kommunernes arbejde med traumeramte flygtningefamilier. Som en del af projektet har medarbejderne blandt andet fået undervisning i at arbejde på tværs af forskellige faggrupper såsom familiebehandlere, vejledere og integrationskonsulenter samt i forskellige behandlingsformer. De udvalgte metoder vil i løbet af efteråret blive afprøvet i kommunerne.

Målet med projektet, der blev igangsat med satspuljeaftalen i 2012, er at sikre en mere sammenhængende, helhedsorienteret og virkningsfuld indsats for traumatiserede flygtningefamilier. Det overordnede mål er at hjælpe traumeramte flygtninge til at opnå bedre trivsel og til at blive selvhjulpne til gavn for flygtningene og deres familier og samfundet som helhed.

Tilfreds minister

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbjerg (V) glæder sig over, at der nu er hjælp på vej til traumeramte flygtninge.

- En tidlig indsats er afgørende for de særligt sårbare flygtninge. Jeg er derfor glad for, at kommunerne nu får redskaber til at identificere og arbejde med de familier, hvor mor eller far har traumer. Målet er jo, at de flygtninge, der har det svært, kan blive hjulpet på vej og forhåbentligt skabe sig et så godt liv, at de kan trives og klare sig selv i det danske samfund.

I 2013 kortlagde man de tiltag, der fandtes på området til hjælp for traumatiserede flygtninge. Her anslog man, at mellem 30 og 50 procent af de herboende flygtninge er traumeramte, og at relativt få kommuner har retningslinjer for identificering og behandling af denne gruppe.

De tre kommuner, der er med i projektet udover Greve, er Frederikshavn, Gribskov og Horsens.

Det anslås, at mellem 30.000 og 45.000 flygtninge i Danmark lever med traumer.