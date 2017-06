Steffen Munkesøe besøger sin demente far Arne Munkesøe en gang om ugen. Steffen er meget tilfreds med den støtte, de begge modtager. Pressefoto

Greve er udnævnt til demensvenlig kommune

Greve - 29. juni 2017 kl. 09:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer i fremtiden flere ældre og dermed også flere demente i Greve Kommune. Derfor arbejder Greve Kommune målrettet med en række indsatser på demensområdet. Det gælder blandt andet tidlig opsporing af demens, indretning af demensvenlige boliger og bedre støtte til pårørende.

Den målrettede indsats har Steffen Munkesø mærket på egen hånd. Hans far er dement og har det sidste halve år boet på Nældebjerg Plejecenter i Greve.

- Først og fremmest fik jeg og min far stor støtte fra en demenskoordinator, inden min far kom på Nældebjerg. Efterfølgende har der været meget fokus på dialogen med mig som pårørende. Jeg får svar på mine spørgsmål hurtigt, og de er gode til at tage kontakt til mig og fortælle, hvordan det går. Det gør mig meget tryg, siger Steffen Munkesø.

Greve Kommunes arbejde på demensområdet har ført til, at Greve nu er blevet udnævnt til demensvenlig kommune af Demensalliancen - en betegnelse som kun 17 af landets kommuner kan bryste sig med. Og det glæder formand for social- og sundhedsudvalget, Liselott Blixt (DF).

- Det er selvfølgeligt dejligt at blive anerkendt for vores arbejde med demens. Det betyder, at vi gør det godt. Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at forbedre vores indsats og skabe gode resultater til gavn for demente og deres pårørende, siger udvalgsformand Liselott Blixt.

Greve Kommunes seneste befolkningsprognose viser en stigning på hele 141 procent i antallet af +80-årige frem mod 2028.

Fakta:

o Demensvenlige kommuner er skabt af Demensalliancen. Det er et forløb for kommuner, der ønsker at blive certificeret som demensvenlig kommune.

o Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen.

o Der er lige nu 17 demensvenlige kommuner.

o Målet er, at Danmark bliver et foregangsland, når det kommer til at skabe det bedst mulige liv for demente og deres pårørende.