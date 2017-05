Greve-drenge er Sjællands bedste

De startede med at spille i B-rækken, da der var tvivl om hvilken række de kunne klare sig i. Drengene og trænerne Daniel og Caroline, ville mere end B-rækken og de fik i fælles ånd, kæmpet sig frem til en oprykning og placering i A-rækken. Da A-rækken ligeledes blev vundet over modstandere fra Taastrup, Hvidovre, AG håndbold med flere, var det den direkte vej til at kæmpe om sjællandsmesterskabet. Drengene kæmpede det bedste de havde lært og var super gode til hele tiden at bære hinanden frem med positive kommentarer og et velment klap på skulderen.