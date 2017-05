Danmarks længste børnetegning er et rekordforsøg til Børnenes Rekordbog, som finder sted onsdag den 17. maj kl. 10-15 i WAVES Shoppingcenter i Greve, hvor stueetagen omdannes til én lang farverig børnetegning.

Greve-børn med i rekordforsøg

Greve - 15. maj 2017

Hvor mange hundrede meter, tegningen og rekorden ender med at blive, er op til de hundredvis af børnehavebørn og skolebørn fra bl.a. Greve og omegn, der deltager i rekordforsøget.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for de mange forskellige motiver, som Danmarks længste børnetegning kommer til at rumme. Det er nemlig helt op til de enkelte institutioner og skoleklasser at bestemme, om der skal være pædagogiske og læringsmæssige temaer bag motiverne.

Initiativtageren bag rekordforsøget er Greve-virksomheden PrinterGuys, der er kendt for sit nyskabende og enkle lejekoncept af kopimaskiner og var blandt de tre nominerede virksomheder til Greve Erhvervspris 2016.

- Vi har flere hundrede meter papir i overskud, som vi ikke skal bruge. Vi synes, det er synd, hvis det skal gå til spilde, og derfor besluttede vi os for, at det skulle bruges til noget sjovt, siger Carsten Andersen, indehaver af PrinterGuys - også kaldet 'OwnerGuy'.

Idéen til Danmarks længste børnetegning vil han dog ikke tage æren for, da den opstod blandt medarbejderne.

- Vi synes, det kunne være sjovt at involvere byens børn i rekordforsøget og være med til at skabe en anderledes og mindeværdig dag, som børnene kan se tilbage på og være stolte af at have deltaget i, forklarer Dunja Schmitz, SalesGirl i PrinterGuys.

Danmarks længste børnetegning bliver først og fremmest et sjovt og uforglemmeligt arrangement.

En af de institutioner, som glæder sig til udfordringen, er daginstitutionen Toftegården i Greve.

- Vi synes, det er et rigtig sjovt arrangement, der samtidig giver os mulighed for at inkorporere et pædagogisk fagligt indhold. Vi har valgt, at vores børn skal tegne under temaet forskellighed og fællesskab, fordi det kendetegner Greve Kommune, hvor der bor mange forskellige etniciteter. Det vil vi gerne sætte positivt fokus på, siger Mikkel Isufi Jacobsen, der er leder i Toftegården.

Regionsleder i København hos Børnenes Rekordbog, Peter Abbondio, deltager som kontrollant ved rekordforsøget, der forhåbentlig optages i Børnenes Rekordbog 2018, som udkommer inden udgangen af 2017.

Sidste år var der mere end 1000 nye og gamle rekorder med i bogen. De hundredvis af børn kan med deltagelsen i Danmarks længste børnetegning være med til at skabe en helt ny Danmarksrekord, da der indtil nu ikke findes en lignende.