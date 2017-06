Greve Museum inviterer til midsommerkoncert

Programmet er sammensat af musik i den lettere genre, hvor der både vil være mulighed for at høre kendte værker fra danske operetter, samt musik fra både musicals og film. Orkestrets dirigent Erik Jørgensen lover eksempelvis, at der bliver plads til en lille buket Sinatra-hits og han fortæller også, at vi med en tenor som Thomas Koppel inden for dørene med sikkerhed også kommer til at høre et par italienske "hits". Som altid, så får alle selvfølgelig også en enestående chance for at få opfrisket midsommervisen, inden den skal synges omkring bålet fredag aften