Se billedserie 76 medlemmer spillede med i turneringen og støttede flot op om de mange fantasifulde muligheder for at donere penge til indsamlingen.

Send til din ven. X Artiklen: Golfklub indsamlede næsten 24.000 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golfklub indsamlede næsten 24.000

Greve - 11. juli 2017 kl. 17:58 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange ville gerne »Slå et slag for kuglerne« i Greve. »Slå et slag for kuglerne« er en landsdækkende golfturnering. Turneringen er en pendant til den efterhånden kendte Pink Cup, som samler ind til brystkræftsagen, men med »Slå et slag for kuglerne« samles der ind til »Mand det nytter«, som er Kræftens Bekæmpelses arbejde med mænd og kræft. Greve Golfklub støtter begge turneringer, så i lige år spilles Pink Cup og i ulige år spilles »Slå et slag for kuglerne«.

I år var det første gang, Greve stod for »Slå et slag for kuglerne«. 76 medlemmer spillede med i turneringen og støttede flot op om de mange fantasifulde muligheder for at donere penge til indsamlingen. Blandt andet havde flere spillere allieret sig med personlige sponsorer. Det gjaldt også klubbens næstformand Inge Larsen, som havde aktiveret sit netværk og således kunne samle penge ind både på rundens point, men også på at spille med samme golfbold under hele turneringen.

Fantasifulde tiltag

- Jeg havde 250 kroner på højkant for at spille med samme bold. Det var til tider lidt af et pres, for dels kan vores rough nogle steder være ubønhørlig, og dels har vi jo en del søer på banen. Så spillet blev lidt konservativt, men glæden var stor, da jeg kom i mål på sidste hul med bolden i behold og dermed havde sikret 250 kroner til indsamlingen, fortæller Inge Larsen.

Herudover kunne deltagerne gætte på, hvor mange point der blev lavet under turneringen, og man kunne skyde på, hvor mange bolde de 76 spillere i alt mistede under turneringen. Gættene varierede fra 35 til 135 bolde. Det præcise tal var 82 bolde, og det havde et medlem ramt helt nøjagtigt og fik dermed en flot gavekurv.

På to af banens par-3-huller havde et par af klubbens elitespillere stillet sig til rådighed hele dagen til »beat the pro«. Her kunne man for 10 kroner prøve, om man kunne komme tættere på hullet end »pro'en«. Internt på holdene lavede spillere væddemål, hvilket både bidrog til den gode stemning og gav penge til indsamlingen. Endelig gav banens ejerkreds og restauranten i dagens anledning 10 procent af salget på drikkevarer samt alle indtægter fra baneservice til indsamlingen.

Frivillige bakkede op

- Klubturneringer er generelt med til at styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer, men der er noget helt særligt ved velgørenhedsturneringer. Vi plejer at kalde det golf med mening, fordi vi samler ind til disse vigtige formål, fortæller Inge Larsen.

- Derfor bakker flere af klubbens frivillige også op omkring arrangementet, og uden dem ville vi ikke kunne gennemføre dagen, fortsætter Inge Larsen.

Udover de to elitespillere, som stillede sig til rådighed i »beat the pro«, kørte de frivillige baneservice med bagværk, som medlemmerne havde bagt og doneret, og der var et par frivillige, som agerede grillmestre.

- »Slå et slag for kuglerne« er på samme tid en festlig dag og en speciel dag, da den sætter fokus på en forfærdelig sygdom. Vi er stolte og tilfredse med at kunne sende 23.882 kroner til Kræftens Bekæmpelse, slutter turneringens tovholder og formand for turneringsudvalget i Greve Golfklub, Jeppe Dohn, af.