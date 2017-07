Se billedserie Udover de to sønner har han og hustruen også to børnebørn og et oldebarn, og netop familien er årsagen til, at parret rykkede teltpælene op og flyttede til Frederikshavn.

Garde-grundlægger fylder 80 år

Greve - 19. juli 2017 kl. 17:25 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjældent, en lokalavis markerer en fødselsdag hos en person, der slet ikke bor i området.

Men når det kommer til John Tjærby, er det naturligt at gøre en undtagelse. For når man har grundlagt Greve Pigegarde og ledet den gennem 18 år, er det naturligt at markere ens 80-års fødselsdag - selvom John Tjærby for godt et år siden flyttede til Frederikshavn.

Da lokalavisen Sydkysten fanger ham på telefonen, har han lige været en tur i Skagen, så han nyder det nye liv længere nordpå.

- Her er frisk luft og gode rødspætter. Vi er ved at falde til, men vi savner vor bekendtskabs- og vennekreds i Greve, lyder det fra en tilfreds John Tjærby, som dog har skruet lidt ned for morgenbadning i byen med flådestationen og ikke længere hopper i vandet hver dag.

John Tjærby blev født den 20. juli 1937 i Sønderborg og voksede op i Grenaa. Han blev indkaldt til Livgarden i 1956 for at aftjene sin værnepligt og endte med at blive i garden i 41 år, hvor han blandt andet var leder af Livgardens Tambourkorps. I 1971 flyttede han til Greve, og allerede året efter stiftede han sammen med sin hustru Jytte Greve Pigegarde, som dermed kan fejre 45 års jubilæum den 1. september i år. Og det er ikke tilfældigt, at det blev en pigegarde:

- Piger kan man klæde på fikst og smart, og så er de nemmere at have med at gøre end drenge, siger John Tjærby, som selv har to sønner, der spillede i Tivoligarden.

Udover de to sønner har han og hustruen også to børnebørn og et oldebarn, og netop familien er årsagen til, at parret rykkede teltpælene op og flyttede til Frederikshavn.

- Nu har vi givet Greve 45 gode år, nu får Frederikshavn resten, siger John Tjærby, som blev Årets Greveborger i 1990.