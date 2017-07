Dagbladet har tidligere skrevet om institutionen Lillebo i Karlslunde, hvor personalet i årevis har skullet rydde op i unges efterladenskaber om morgenen. Foto: Frederikke Hecht-Nielsen

Gademedarbejder: Det er alle typer af unge mennesker

Greve - 24. juli 2017 kl. 17:40 Af Petter Becker-Jostes

Det er bestemt ikke kun for at lave ulovligheder, at de unge samles på daginstitutionerne efter lukketid. Faktisk er det alle typer unge, der ofte leder efter et intimt sted at mødes - ikke kun unge med en problemfyldt baggrund, men også unge fra helt almindelige familier.

Det fortæller Claus Bøgevig, der er opsøgende gademedarbejder fra Greve Kommunes KFI, Kriminalitetsforebyggende Indsats.

- De behøver ikke være ude i noget kriminelt. Det handler om at skabe en ungdomskultur et sted, hvor man kan være intim og måske også udfordre nogle grænser, for eksempel med alkohol, hvis man vil vise sin tunede knallert frem, eller måske fordi man mødes et sted, man egentlig ikke må være. Og så kan det også bare handle om, at det kan være svært at mødes mange mennesker hjemme hos en, siger Claus Bøgevig, som peger på, at der er nogle fællestræk ved de steder, de unge typisk mødes.

For eksempel er institutionen Lillebo i Karlslunde, hvor personalet i årevis har skullet rydde op i unges efterladenskaber om morgenen, karakteriseret ved at have et højt buskads hele vejen rundt om bygningen. Det gør den til et trygt sted for børnene, der er der om dagen, men også for de unge, som mødes der om aftenen.

- På den måde bliver det som en lille borg, hvor man kan have et privatliv, uden at folk kan kigge ind. Så snart en institution ser sådan ud, er den attraktiv for unge. Bålhytten, der ligger 20 meter væk, bruger de unge meget sjældent, for her kan man kigge ind, siger Claus Bøgevig, som i øvrigt understreger, at problemet findes alle steder i kommunen.

To perspektiver

I Claus Bøgevigs øjne er der både et unge- og et forældre- eller borgerperspektiv. Ud fra et borgerperspektiv kan han godt forstå, at man gerne vil problemet til livs i ens eget område.

- Men så rykker de unge bare et andet sted hen, siger Claus Bøgevig, som har svært ved at pege på en endegyldig løsning på problemet med, at de unge efterlader grafitti, hash og glasflasker på institutionerne.

At bygge mødesteder særligt til de unge, for eksempel en bålhytte med buskads omkring, kan være en mulighed. Det kan dog også falde i dårlig jord hos de omkringboende, hvis de unge opfører sig ordentligt, men der så en dag kommer en ung fra en anden by og opfører sig knap så pænt.

I hans øjne har personalet på Lillebo gjort alt det rigtige, når personalet har opsøgt dialogen med de unge.

- For det første bliver de unge bevidste om, at man ved, de er der. Og for det andet kan nogle af de unge måske se, at det ikke er så smart, at børnene risikerer at træde på glasskår næste dag. Det er en løsning, der virker nogle gange, siger Claus Bøgevig.