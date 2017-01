Vil du bo i samme hus som salgskonsulent Stefan Klausen fra Seri-Q-Sign A/S? Lige nu er her ledige kontorer, hvor du også kan leje mødelokaler.

Fynsk virksomhed med kontor i Greve

Greve - 11. januar 2017 kl. 18:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seri Q Sign A/S, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af færdselstavler, vejskilte og systemskilte, trives på ottende år med at have en filial i Greves lokale erhvervshus. ErhvervsCentret ligger centralt i et af Greves erhvervsområder tæt på Køge Bugt Motorvejen med kun 20 minutters kørsel til København og lufthavnen. I huset bor 50 danske og udenlandske virksomheder af forskellig størrelse, nogle med filialer i hele verden.

I erhvervshuset med den centrale beliggenhed trives salgskonsulent Stefan Klausen og hans kollega senior rådgiver Allan Nestén fra Seri Q Sign A/S, der har hovedsæde i Odense. Stefan og Allan Nestén bor til leje i et kontor på første etage i ErhvervsCentret.

- Vi ville ikke have kontor i København på grund af trafikken og parkeringsproblemer og endte med at vælge ErhvervsCentret i 2009, blandt andet fordi det ligger super godt placeret tæt på motorvejen og lufthavnen. Alt har virket fra dag ét, og vi er glade for vores kontorlokale. For os er det en fordel, at vi kommer hurtigt og nemt til og fra stedet og rundt til vores kunder og samarbejdspartnere på hele Sjælland og resten af Danmark, fortæller Stefan Klausen.

ErhvervsCentrets kontorer kan indrettes efter behov og individuelle ønsker og tilmed tilpasses i størrelsen, lige fra 14 kvadratmeter til 120 kvadratmeter. Lejerne i ErhvervsCentret har adgang til fri parkering, elevator, elektronisk adgangskontrol og en bemandet reception, der tager imod telefonopkald, gæster og post. De professionelle rammer skaber ro til, at virksomhederne kan koncentrere sig om deres kerneforretning. Stefan Klausen og hans kollega påskønner den gode ånd i huset, den høje service og fællesskabet med de mange andre virksomheder, de har som naboer.

- Strengt taget kunne min kollega og jeg godt have kontor derhjemme, men for os er det guld værd at komme ud blandt andre mennesker. Her er en varm og hyggelig stemning. Det er rart, når vi for eksempel mødes med de andre ude ved kaffeautomaten og hilser godmorgen samt mødes over morgenmad hver fredag i fælleskantinen, understreger Stefan Klausen og tilføjer, at det også er et plus, at ErhvervsCentrets personale altid optræder smilende og imødekommende.

- Og skal jeg for eksempel have printet noget eller bruge et mødelokale, er det også muligt. Vi mangler ganske enkelt ikke noget her i ErhvervsCentret.