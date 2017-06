Se billedserie Venstre-borgmestrene Niels Hörup fra Solrød (tv.) og Pernille Beckmann (th.) var værter for folketingsmedlem Bertel Haarder og ældreminister Thyra Frank, mens Liselott Blixt som både lokal og national folkevalgt var at finde som både vært og taler. Foto: Petter Becker-Jostes

Frank: Ældremad skal spises for at have værdi

Greve - 06. juni 2017

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance havde til deres fælles grundlovsmøde indbudt en markant repræsentant for hver deres parti, og således kunne man opleve både Bertel Haarder, Liselott Blixt og Thyra Frank holde hver deres meget forskellige taler med hver deres nuance af blå politik.

Således fokuserede det lokalt valgte folketingsmedlem Bertel Haarder på sit store initiativ fra tiden som Venstre-regeringens kulturminister, Danmarkskanonen. Han lagde ud med at fremhæve, at han personligt savnede en værdi i kanonen, nemlig tillid.

Vores allesammens lov

Dansk Folkepartis Liselott Blixt, der både er folketingsmedlem, medlem af Greve Byråd og formand for byrådets social- og sundhedsudvalg, tale handlede om »vores allesammens grundlov,« som hun sagde. Hun nævnte ikke mindst frihedsrettighederne - eksempel ytrings- og trykkefrihed - samt den danske folkekirke, der som bekendt også har fået tildelt en særstatus frem for andre trossamfund i grundloven. Og så fik hun smilet frem hos folk, da hun nævnte, at fruentimmere og fjolser var blandt dem, der i første omgang var udelukket fra at stemme.

Sidste taler i rækken var Liberal Alliances ældreminister Thyra Frank.

- For mig betyder grundloven retten til at leve i frihed, sagde ældreministeren, der som leder af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg blev kendt for at servere kaffe og Bailey og for at tage på ferie med de ældre.

Det undrede hun sig over i sin tale, fordi det for hende er helt naturligt, at man gerne vil fortsætte med at leve sit liv, også når man bliver ældre. Her har mad en stor betydning, fremhævede ministeren, som også gav lukningen af plejehjemskøkkenerne en bredside. For selvom de ældre i stedet får deres mad fra en leverandør, er det ikke det samme, mente Thyra Frank, som heller ikke gav meget for, at politikere fremhæver næringsværdien i den færdigpakkede mad.

- For mig har maden først næringsværdi, når den bliver spist, sagde ministeren, hvilket medførte både grin og klapsalver fra de omtrent 150 fremmødte på Greve Museum.