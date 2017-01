Greve Golfklub har for alvor fået vent udviklingen og er klar med flere nye tiltag. Her er et bunkerslag på banen tæt ved Tune.

Send til din ven. X Artiklen: Fra konkurstruet til klub i stor fremgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra konkurstruet til klub i stor fremgang

Greve - 09. januar 2017 kl. 20:08 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve Golfklub har haft nogle forunderlige år. Klubben regner sin tidsregning fra 11. marts 2012, da denne dato var skelsættende for både banen og klubben.

29. februar 2012 blev Greve Golfbane A/S blevet erklæret konkurs, personalet opsagt og banen lukket. Til trods for, at alle medlemmer var blevet opkrævet kontingent i januar 2012, var kassen ganske enkelt tom.

- Danmark oplevede en generel krise inden for golfsporten, og klubben stod uden økonomiske midler, siger næstformand Inge Larsen.

Alligevel lykkedes det på rekordtid for Greve Golfklub med nuværende formand Frede Kruse-Christiansen i spidsen at indgå aftaler mellem jordejere, golfklubben og en gruppe af seks nye investorer. Den nye ejerkreds udviste stor økonomisk imødekommenhed for klubbens medlemmer. Medlemmerne kunne således allerede efter kort tid atter spille på deres dejlige bane.

- 2016 var dermed den nuværende klubs 5. sæson, og det er kun gået fremad siden 2012, siger Inge Larsen videre..

Klubbens bestyrelse konsoliderede sig for tre år siden i et nyt set up på 10 medlemmer med hvert sit kommissorium. Alle udvalg arbejder dedikeret mod deres mål.

God oplevelse En række nye tiltag skal fastholde fremgangen.

- Et af klubbens nye tiltag er baneservice. Denne funktion varetages af en gruppe på knap 20 frivillige, som kører baneservice på forskellige tidspunkter primært på dage med spidsbelastning. De frivillige sørger for, at spillerne sendes godt afsted på banen, samt at det generelle flow på banen er optimalt. På varme dage i løbet af sommeren havde de frivillige desuden gratis vand med ud til spillerne på banen. I den kommende sæson vil baneservicefunktionen have øget fokus på den generelle modtagelse af gæster i klubben. Alt sammen for at sikre at både gæstespillere og egne medlemmer får en god oplevelse af at spille golf i Greve, lyder det videre fra Inge Larsen.

Klubben har med held indført Linksuge, og det tiltag bliver bibeholdt.

- Golf er jo en solosport, men her i Greve er der rig mulighed for at blive en del af en klub og mærke den klubånd, der hersker her, lyder det fra Inge Larsen.