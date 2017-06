Liselott Blixt (DF) med det synlige bevis på, at hun er årets modtager af Dialogprisen. Pressefoto

Fornem pris til Blixt

Greve - 24. juni 2017 kl. 15:56

Liselott Blixt (DF), medlem af byrådet i Greve, viceborgmester og formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, er årets modtager af Dialogprisen.

- Jeg er helt lamslået. Det er en meget stor ære bare at være nomineret. Det er et klap på skulderen, sagde hun, da prisen blev uddelt.

Prisen hører da også til blandt de fineste af slagsen. Det viser feltet af nominerede, som tæller blandt andre Sofie Carsten Nielsen (R), Jacob Engel-Schmidt (V), og Mette Bock, kulturminister.

Dommerpanelet havde i sin afgørelse lagt vægt på, at Liselott Blixt er god til at gå i dialog samt god til at lytte. Også til de almindelige mennesker.

- Det er noget, jeg tænker over i hverdagen. Jeg er jo selv et almindeligt menneske, og inden jeg blev politiker, var jeg også en af dem, der bandede og svovlede, når politikerne ikke lyttede. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi som politikere lytter til såkaldt almindelige mennesker, siger hun.

Blandt argumenterne for at give årets dialogpris til Greve-politikeren er også, at Liselott Blixt er kendt og agtet for netop at kræve dialogen overalt, hvor hun møder mennesker.

Hun får godt nok prisen for sit arbejde som valgt til Folketinget, men Greve-borgerne er ikke blevet glemt. I Greve har hun blandt andet indført træffetid for kommunens borgere. For som hun siger:

- Dialog er for mig noget, der sker mellem mennesker - ikke bag en skærm ved et tastatur, siger Liselott Blixt, der er i fuld gang med den kommunale valgkamp op til kommunalvalget den 21. november.

Bag Folkemødets dialogpris står Folkemødet, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Ungdoms Fællesråd og det danske PR-bureauet Lead Agency.

Dommerpanelet består af Michael Valentin, formand for Folkemødets bestyrelse, Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune, Morten E. G. Jørgensen, generalsekretær i DUF, Per Paludan Hansen, formand for DFS, og Søren Kaster, adm. direktør i Lead Agency.

Sidste år var det Alternativets leder, Uffe Elbæk, som modtog prisen. Denne består af diplom, blomster og en granitskulptur med inskription.