Foredrag om demens arrangeret af Lions Greve

Greve - 16. maj 2017 kl. 16:29

Lions Greve inviterer alle interesserede til møde med foredrag om demens, torsdag den 18. maj klokken 19:00 i Greve Borgerhus. Foredragsholder er Marianne Mouritsen Jensen, Leder af demensplejen i Greve Kommune.

Demens rammer bredt og mange mennesker er berørt af sygdommen på den ene eller anden måde. Foruden den demensramte selv har sygdommen ofte konsekvenser for de nærmeste.

I Lions Greve har vi valgt at sætte fokus på området gennem donationer til demensplejen i Greve Kommune og ved at arrangere en foredragsaften for alle interesserede, udtaler Rene Milo, Præsident i Lions Greve. Og netop ved at støtte dette område gives der en håndsrækning til en udsat gruppe og deres pårørende.

Marianne vil i sit foredrag sætte fokus på demens og hvad der kan gøres for, at hverdagen bliver så tålelig som mulig for alle parter. Det være sig den demensramte selv, dennes familie og plejepersonalet.

På billedet ses Marianne sammen med demensdukker som blev doneret af Lions Greve i januar måned og som nu er fordelt rundt på de forskellige demensenheder på plejecentrene i Greve. Demensdukker kan være med til at skabe tryghed og gælde.

Arrangementet starter klokken 19:00 hvor Lions Greve byder velkommen, orienterer om aftens program samt kort fortæller om Lions humanitære og sociale indsatser i Greve og resten af verdenen. Der vil være mulighed for, at købe sandwich samt kaffe og lidt forfriskninger undervejs. Klokken ca. 20:00 starter Marianne Mouritsen Jensens foredrag og vi forventer at arrangement slutter senest klokken 22:00. Der vil naturligvis være mulighed for, at stille spørgsmål undervejs i aftens forløb. Både til demensområdet og Lions.

Det hele finder sted i Greve Borgerhus, Greveager 9, Greve. Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. Dog kan vi maksimalt være 140 personer i foredragssalen.