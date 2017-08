Forældre måtte gøre rent og male

Se billedserie Sådan så der ud før rengøringen og malingen i klasselokalet. Foto: Steen Servé

Greve - 19. august 2017 kl. 08:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et bombet lokum. Sådan

betegner Steen Servé 4.C

på Tune Skoles lokale, som eleverne mødte ind til efter sommerferien. Efter sommerferien er klassen rykket til den afdeling af skolen, der hedder Højen, og her mødte der ifølge forælderen eleverne et trist syn, hvor der hverken var gjort rent eller malet.

Steen Servé forklarer, at forældrene den 23. juni skrev til skolelederne, skolebestyrelse og byrådet om problemet, og at kun skoleledelsen svarede, at der var afsat penge, men intet skete. Derfor så forældrene ikke anden udvej end at gribe kosten og penslen selv sammen med eleverne, da de var bange for at miste klasselæreren, som de er glade for.

- Det er kommunens bygninger, og derfor er det en kommunal opgave at holde en vis standard. Det er uhørt, at vi selv skal gøre rent og male, siger Steen Servé og uddyber:

- Skolens motto er, at 'Et godt sted at være er et godt at lære', men det hænger jo ikke sammen med virkeligheden. Vi lever i et samfund, hvor vi som forældre skal opdrage vores børn til at opføre sig ordentligt, men det er svært, når samfundet stiller så ringe rammer. Hvordan skal børnene passe på skolen, når de voksne ikke gør det.

Steen Servé er langt fra den eneste, der er kritisk over for forholdene på Tune Skole. Han har delt billeder og sin oplevelse i gruppen 'Det sker i Tune,' hvor mange bakker op om hans synspunkter og skriver, at problemerne har stået på i flere år.

Formand for børne- og ungeudvalget i Greve, Henrik Klem Lassen (LA), siger, at der burde have været gjort rent, da eleverne mødte ind efter sommerferien. Samtidig forklarer han, at der er afsat penge til rengøring.

- Jeg forstår ikke, hvorfor skoleledelsen ikke har handlet, hvis de har vidst besked, siger han.

Avisen ville gerne have forholdt ledelsen på Tune Skole kritikken fra forældrene og udvalgsformanden, men det har ikke været muligt, da den ikke vendte tilbage.

Læs mere i DAGBLADET lørdag og i næste udgave af Sydkysten.