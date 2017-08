Flove Grevekvinder skuffede

Det var med en solid tro på sig selv, Greves fodboldkvinder lørdag sæsondebuterede i jagten på den ene af de to pladser, puljen har til rådighed i forårets kvalifikationsspil til ligaen. Greves målsætning for efterårets 14 kampe om at gøre tredje forsøg til lykkens gang efter de to foregående sæsoners ærgerlige tredjeplads fik imidlertid en bitter udgang.

- Faktisk er vi alle både flove og selvfølgelig også skuffede over nederlaget mod Sundby. De var med i efterårets kvalspil til ligaen, hvor de fik større modstand end den, vi oplevede i 1.divisions slutspil, som vi vandt uden nederlag. Vi har yderligere i vinterpausen spillet en træningskamp mod Sundby og vundet klart 6-1 over dem. Måske gav det den negative effekt, at vi tog for let på kampen. I hvert fald er det her helt klart af et wake-up-call til os, siger Greves anfører Camila 'CC' Christensen.