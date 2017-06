Flertal vil udbrede nyttejob

Et flertal i byrådet vil udbrede den såkaldte Service++-ordning til også at gælde ikke-vestlige kvinder. Foto: Stina Felby Egerup

Greve - 11. juni 2017 kl. 06:13 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke nogen hemmelighed, at andelen af ikke-vestlige kvinder på kontanthjælp i Greve ligger over gennemsnittet i forhold til antallet af etnisk danske kvinder, når man regner ud, hvor stor en procentdel de ikke-vestlige kvinder udgør i kommunen. Derfor var emnet også på dagsorden ved det seneste byrådsmøde.

På forhånd havde vækst- og beskæftigelsesudvalget ønsket, at der udarbejdes forslag til, 'hvordan de eksisterende nytteindsatser kan benyttes til at fremme beskæftigelses- og integrationsindsatsen,' som det lyder. Konkret foreslår Venstre, at Service++-ordningen også skal gælde for de ikke-vestlige kvinder, så de skal i nyttejob i 30 timer, mens de syv timer om ugen skal have sprogundervisning.

- Det er ikke acceptabelt at komme til Danmark, der tager imod dem med åbne arme, og så sætte sig ned i sin lejlighed. De skal yde noget for det, lød det fra Morten Dahlin (V), der er formand for vækst- og beskæftigelsesudvalget, og som blev bakket op af partikollegaen Latifa Ljørring, som mener, at de ikke-vestlige kvinder skal have pisk for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Enhedslistens Carsten Oddershede er enig i, at det er problematisk, at der er borgere i Greve, som ikke er i beskæftigelse. Dog mener han ikke, at det er et kulturelt fænomen blandt indvandrere. Service++-ordningen er ikke vejen frem i hans øjne.

- Det er social dumping, som kommunen laver med ordningen. Der er nogle, der arbejder for 15 kroner i timen. Det er er en illusion, at de bare kan sparkes i bagdelen, og så kommer de i arbejde, sagde han.

Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti er glad for, at byrådet besluttede at gå videre med at kigge på, om Service++-ordningen skal udrulles til også at gælde ikke-vestlige kvinder, hvis Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) godkender forslaget.

- Der er mange, der ikke ønsker at komme på arbejdsmarkedet, fordi de har en anden kulturel baggrund. Det er overraskende, at tallet er så højt. Kvinder af danske oprindelse skal også i gang, sagde DF's gruppeformand.

Også Liberal Alliances Henrik Klem Lassen er tilfreds.

- Ydelser bygger på, at man skal arbejde, hvis man kan. Man har et stort personligt ansvar, lød det.

Alle partier på nær Enhedslisten stemte for, og således også Socialdemokratiet.

- Vi er ikke vilde med den hårde retorik, fordi vi skal tage hensyn til menneskerne, men vi stemmer for, fordi det er vigtigt, at vi gør noget ved udfordringen, og det gælder, uanset hvilket køn, alder eller baggrund, som borgerne har, sagde Bjarke Abel.

- Det er godt, at der bliver gjort noget i forhold til opkvalificering af sprogkundskaber af ikke-vestlige mennesker. Jeg har selv mødt mennesker med ikke-vestlig baggrund, som har været her i 20 år, og de kunne ikke tale dansk, supplerede Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Brigitte Klintskov Jerkel.

I januar 2017 var der 84 kvinder med ikke-vestlig baggrund på kontanthjælp i Greve Kommune. Heraf var cirka en tredjedel 30-40 år, lidt over en tredjedel 40-50 år, mens lidt under en tredjedel var 50-60 år. De fleste kvinder kommer fra Tyrkiet, Irak og Libanon.

Bortset fra kvinderne fra Tyrkiet har størstedelen af kvinderne flygtningebaggrund. Ifølge kommunen har de fleste kvinder ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet - heller ikke i oprindelseslandet - og har haft en meget kort skolegang. Derfor ser mange af kvinderne sig som husmødre. De fleste har gået længe på sprogskole i Danmark, men hovedparten har ikke tilegnet sig det danske sprog. Kun omkring halvdelen vurderes at kunne begå sig på dansk uden problemer.

Lidt over halvdelen af kvinderne er aktivitetsparate - det vil sige, at de vurderes til ikke at kunne tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder. De er karakteriseret ved at have fysiske og psykiske belastninger som lunge-, gigt- og hjertelidelser, diabetes, overvægt, astma og depression. Den lille halvdel, der er vurderet jobparate, har ikke fysiske eller psykiske lidelser, der begrænser deres tilknytning til arbejdsmarkedet.